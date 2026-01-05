Tình hình mới nhất của trọng tài khiến tuyển Việt Nam "mất oan" bàn thắng ở SEA Games

Sau quyết định tranh cãi tại trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines, trợ lý trọng tài người Lào – Phutsavan Chanthavong đã trở thành tâm điểm chỉ trích buộc cô phải thực hiện các biện pháp "đóng băng" tài khoản mạng xã hội.

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12/2025 vừa qua đã để lại một vết gợn lớn trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Phút thứ 29, khi tỉ số đang là 0-0, tiền đạo Bích Thùy của tuyển Việt Nam đưa bóng vào lưới đối phương sau một pha dàn xếp mẫu mực. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong đã căng cờ báo việt vị trong sự ngỡ ngàng của BHL và các cầu thủ.

Công nghệ ghi hình và các góc quay chậm sau đó xác nhận đây là một sai lầm nghiêm trọng. Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines một khoảng cách đáng kể. Quyết định này được coi là bước ngoặt khiến tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với tấm HCV, dẫn đến thất bại đáng tiếc trên loạt sút luân lưu.

Trọng tài Phutsavan Chanthavong có quyết định căng cờ việt vị gây tranh cãi (Ảnh: PH)

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mạng xã hội tại Việt Nam đã bùng nổ. Các bài đăng công khai của nữ trọng tài nhận về hàng nghìn biểu tượng "phẫn nộ". Không chỉ cộng đồng mạng trong nước, các diễn đàn thể thao Đông Nam Á cũng bình luận về quyết định căng cờ khó hiểu của nữ trọng tài này. Trước dư luận, Phutsavan Chanthavong đã có những động thái bảo vệ bản thân quyết liệt. Chỉ chưa đầy 12 giờ sau trận đấu, Phutsavan Chanthavong đã phải thực hiện một loạt biện pháp bảo mật bao gồm đổi tên hiển thị trên Facebook để tránh bị tìm kiếm. Sau đó cô thực hiện khóa bảo vệ trang cá nhân ở tài khoản Facebook có tên mới. Đến ngày 5/1, nữ trọng tài này đã khóa hoàn toàn tài khoản Facebook cá nhân sau khi cố gắng ẩn các bài viết.

Tài khoản ban đầu của nữ trọng tài Lào (Ảnh chụp màn hình)

Cô phải thay đổi tên tài khoản và khóa bảo vệ trang cá nhân, tuy nhiên tài khoản này sau đó cũng đã biến mất trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Hàng loạt những trang giả mạo nữ trọng tài Phutsavan Chanthavong được lập trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh làn sóng chỉ trích, trên các nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt tin giả cho rằng cô đã bị FIFA tước bằng vĩnh viễn hoặc bị trục xuất khỏi ngành thể thao Lào. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế từ danh sách trọng tài FIFA công bố cho năm 2026, cái tên Phutsavan Chanthavong vẫn xuất hiện. Điều này cho thấy các cơ quan chuyên môn vẫn đang xem xét sai sót này như một tai nạn nghề nghiệp thay vì một án kỷ luật chấm dứt sự nghiệp.