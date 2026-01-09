Messi lần đầu "nói xấu" vợ

Vốn nổi tiếng là người kín tiếng, Messi gây bất ngờ khi lần đầu công khai "nói xấu" bà xã Antonela trên sóng truyền hình. Siêu sao của Inter Miami thừa nhận anh là người có phần ám ảnh với sự ngăn nắp, trong khi vợ anh ở thời điểm mới bắt đầu chung sống lại khá bừa bộn.

"Tôi cực kỳ kỹ tính và không thích ai chạm vào đồ đạc của mình. Thời gian đầu, cô ấy bừa bộn lắm, còn tôi thì ngược lại," Messi hóm hỉnh chia sẻ. Tuy nhiên, chủ nhân của 8 Quả bóng vàng cũng khẳng định sau nhiều năm, cả hai đã tự thay đổi để tìm thấy tiếng nói chung. Hiện tại, sự ngăn nắp của Messi đã lan tỏa sang cả gia đình, khi các cậu con trai Thiago và Mateo cũng thừa hưởng "kỹ thuật" gấp quần áo cực chuẩn từ bố.

Messi hé lộ vợ khá bừa bộn (Ảnh: IGNV)

Chuyện tình giữa Messi và Antonela từ lâu đã được ví như truyện cổ tích giữa đời thực. Thế nhưng, ít ai biết rằng họ chưa từng có một lời tỏ tình chính thức. Vì gắn bó từ năm 6 tuổi, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu trong họ mờ nhạt dần theo thời gian.

Messi thừa nhận anh không thể nhớ nổi nụ hôn đầu tiên diễn ra khi nào. Mọi thứ giữa hai người tiến triển tự nhiên đến mức không cần đến câu hỏi "Em làm bạn gái anh nhé?". Dù có giai đoạn xa cách khi Messi sang Tây Ban Nha thi đấu, cả hai vẫn duy trì sợi dây liên kết qua những lá thư tay, email và những cuộc điện thoại ngắn ngủi thời chưa có smartphone.

Bên cạnh những mẩu chuyện hài hước, Messi cũng dành sự trân trọng tuyệt đối cho sự hy sinh của vợ. Anh nhấn mạnh rằng việc Antonela quyết định bỏ lại cuộc sống, gia đình và việc học tập tại Argentina để sang Barcelona khi còn rất trẻ là bước ngoặt quan trọng nhất.

"Đó là quyết định khó khăn nhất đối với Antonela, nhưng nó đã tạo nên nền tảng cho gia đình chúng tôi ngày nay", Messi tâm sự. Anh cũng tự nhận mình là người khô khan, ít nói lời hoa mỹ nhưng luôn nỗ lực bù đắp cho vợ bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ bé như một thanh sô-cô-la hay những bó hoa tươi mỗi sáng.