12 đội bóng tranh tài tại VCK giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2025/2026

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp tổ chức công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải VĐ U19 QG – Cúp Acecook 2025/26.

Thay mặt LĐBĐVN phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký cho biết:

“Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự đồng hành tích cực của Nhà tài trợ, cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội bóng, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2025/26 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26 những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn, đồng thời trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc".

Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm giải U19 quốc gia (Ảnh: VFF)

Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia – Cúp Modern 2025/26 sẽ diễn ra từ ngày 14/1 đến 27/1/2026 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF CAND (chủ nhà), Hà Nội, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TP.HCM , SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, CA. TPHCM và Đồng Tháp. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội. Theo đó 12 đội được chia vào ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào tứ kết.