"Cái chân trái ma thuật" của Khuất Văn Khang khiến lưới U23 Kyrgyzstan rung lên bần bật

Bước vào lượt trận thứ hai với áp lực phải thắng để nắm quyền tự quyết, U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động. Bước ngoặt đến ở phút thứ 18 khi tiền đạo Lê Phá bị phạm lỗi trong vòng cấm