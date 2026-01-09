"Cái chân trái ma thuật" của Khuất Văn Khang khiến lưới U23 Kyrgyzstan rung lên bần bật

U23 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước trong trận với U23 Kyrgyzstan tối ngày 9/1 tại VCK U23 châu Á
Văn Khang là người mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 19
Bước vào lượt trận thứ hai với áp lực phải thắng để nắm quyền tự quyết, U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động. Bước ngoặt đến ở phút thứ 18 khi tiền đạo Lê Phá bị phạm lỗi trong vòng cấm
Lê Phát mang về quả penalty cho U23 Việt Nam
Văn Khang sút chân trái hạ gục thủ môn Kyrgyzstan
Khuất Văn Khang đã thể hiện bản lĩnh thép. Không cần lấy đà quá dài, số 10 của U23 Việt Nam tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc bằng chân trái vào góc phải khung thành
Pha lập công ở phút 19 không chỉ giúp U23 Việt Nam giải tỏa tâm lý đè nặng sau trận ra quân chưa như ý
Đây là bàn thắng mang đậm thương hiệu của tiền vệ thuộc biên chế Thể Công - Viettel: Chính xác, lạnh lùng và đầy kỹ thuật
Tuy nhiên cuối hiệp 1, U23 Kyrgyzstan đã có bàn gỡ 1-1
Cầu thủ Kyrgyzstan ăn mừng bàn thắng
Văn Khang chơi đầy nỗ lực trong hiệp 1
Thủ quân của U23 Việt Nam chơi tự tin trước các đối thủ