Nụ hôn phép màu lên bóng của Đình Bắc

Tối ngày 9/1/2026, sân cỏ tại VCK U23 Châu Á đã chứng kiến một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cú đá phạt góc của Đình Bắc trở thành tiền đề cho bàn thắng vàng của Văn Thuận, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1.

Ở phút thứ 87, U23 Việt Nam được hưởng một quả phạt góc bên phía cánh trái. Trước khi thực hiện cú sút, tiền đạo Đình Bắc đã gây sốt với hành động cúi người, ôm lấy trái bóng và đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

Đình Bắc hôn vào trái bóng (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau nụ hôn mang tính biểu tượng đó, "phép màu" đã thực sự xuất hiện. Đình Bắc thực hiện quả đá phạt góc sâu về phía cột xa, hậu vệ Phạm Lý Đức nỗ lực khống chế bóng sát đường biên ngang và tạt vào trong. Tiền đạo vào sân thay người Lê Văn Thuận chọn vị trí thông minh, dứt điểm đưa bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.

Văn Thuận ghi bàn vỡ oà (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh Đình Bắc hôn trái bóng hiện đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội như một biểu tượng của niềm tin và sự may mắn, góp phần tạo nên kịch bản đầy thăng hoa cho bóng đá Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm 2026. Chiến thắng này cũng giúp U23 Việt Nam rộng cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.