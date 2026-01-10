U23 Việt Nam được thưởng nóng 1,1 tỷ đồng!

Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U23 Kyrgyzstan vào tối ngày 9/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik mở toang cánh cửa vào vòng Tứ kết giải U23 Châu Á 2026 sớm một vòng đấu. Ngay sau trận đấu, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng 600 triệu đồng để động viên toàn đội.

Trước đó, với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan trong ngày ra quân, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã nhận mức thưởng 500 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng mức tiền thưởng động viên cho U23 Việt Nam tại giải đấu đã lên tới 1,1 tỷ đồng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Vào ngày 12/01 tới, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út. Đây là trận đấu mang tính chất phân định ngôi nhất - nhì bảng A, giúp Việt Nam có những tính toán thuận lợi hơn cho vòng Tứ kết U23 châu Á 2026.