Khung hình xinh yêu: Phòng thay đồ U23 Việt Nam tràn tiếng cười khi thắng U23 Kyrgyzstan, sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á

Phòng thay đồ U23 Việt Nam sau trận thắng Kyrgyzstan (Video: VFF)

Tối 9/1, ĐT U23 Việt Nam một lần nữa khiếp người hâm mộ vỡ oà cảm xúc khi giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Bàn thắng đầu tiên được ghi bởi Khuất Văn Khang trên chấm penalty. Sau đó U23 Kyrgyzstan có bàn gỡ hoà, nhưng ở những phút cuối, Lê Văn Thuận đã có cú ngả người đánh đầu lái bóng đập chân hậu vệ Brauzman, giúp U23 Việt Nam thắng trận.

Sau trận đấu, khung hình hậu trường trong phòng thay đồ của U23 Việt Nam đang viral khắp MXH vì quá đỗi dễ thương. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cũng chẳng phải khoảnh khắc trên sân cỏ rực lửa, chính những nụ cười sảng khoái, cái ôm siết chặt và loạt biểu cảm "xả stress" sau 90 phút thi đấu mới là thứ lan toả năng lượng tích cực mạnh mẽ nhất.

Khung hình U23 Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng U23 Kyrgyzstan (Ảnh: VFF)

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tập thể U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Tại đây, tất cả cùng nhau lưu lại bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ: từ cầu thủ đá chính, dự bị cho đến các thành viên trong BHL đều đồng loạt giơ nắm đấm, cười tươi hết cỡ. Không khí rộn ràng, phấn khích hiện rõ trên từng gương mặt - đúng chất một chiến thắng mang ý nghĩa bản lề.

Điều khiến netizen thích thú chính là sự "đồng đều visual" của cả đội: ai cũng rạng rỡ, thoải mái, đúng tinh thần một tập thể đang gắn kết và tràn đầy tự tin. Những chiếc áo đấu đỏ xen lẫn sắc xanh của BHL, những đôi chân trần ngồi bệt xuống sàn phòng thay đồ - tất cả tạo nên một khung hình rất đời, rất thật, nhưng lại cực kỳ truyền cảm hứng.

Chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan không chỉ giúp U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm quan trọng mà còn chính thức mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á. Đây là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu kỷ luật và trên hết là bản lĩnh của cả tập thể trong những thời điểm then chốt.

Từ sân cỏ đến phòng thay đồ, U23 Việt Nam đang cho thấy hình ảnh một đội bóng trẻ trung, đoàn kết và đầy khát khao. Và với tinh thần ấy, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi thêm nhiều "khung hình xinh yêu" nữa trong hành trình phía trước tại U23 châu Á.