Cả MXH đồng loạt đòi lại băng đội trưởng U23 Việt Nam cho hotboy Đình Bắc

Tối muộn 9/1, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 2-1 đầy kịch tính trong lượt trận thứ 2 vòng bảng VCK U23 châu Á 2026. Trên MXH ngoài việc bàn luận về màn trình diễn cực nét của Những chiến binh sao vàng ở giải đấu năm nay, cư dân mạng còn đang truyền tay nhau một khoảnh khắc cực ấn tượng, và đồng loạt réo tên hotboy U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc.

Tình huống diễn ra ở hiệp 2, khi Đình Bắc được tung vào sân, anh nhận tấm băng đội trưởng từ Khuất Văn Khang, và liên tục thể hiện sức ảnh hưởng khuấy đảo hàng thủ đối phương. Trong một màn rượt đuổi, hậu vệ số 17 của U23 Kyrgyzstan cố gắng truy cản tốc độ kinh người của Đình Bắc. Anh chàng thuận tay giật phăng tấm băng đội trưởng mà Đình Bắc đang đeo trên tay. Netizen đã nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này và đồng loạt lên tiếng trên MXH, troll cực vui, đòi lại tấm băng cho Đình Bắc.

Tình huống Đình Bắc bị giật phăng tấm băng đội trưởng

Biểu cảm của Đình Bắc khi mất băng đội trưởng

Netizen đòi trả lại băng đội trưởng cho Đình Bắc

Loạt bình luận vui vẻ troll tình huống Đình Bắc bị giật băng đội trưởng

Nguyễn Đình Bắc là cái tên sáng giá nhất của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026. Ở trận đấu mở màn gặp U23 Jordan, Đình Bắc ghi bàn trên chấm penalty, sau đó anh gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Sang trận gặp U23 Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik cất anh lên bằng ghế dự bị và chỉ tung vào sân ở nửa hiệp hai.

Với nền tảng thể lực sung mãn, thể hình cao to, cùng tốc độ cực nhanh, Đình Bắc liên tục khuấy đảo khiến hàng thủ U23 Kyrgyzstan gặp không ít khó khăn. Ở bàn thắng thứ 2 của U23 Việt Nam, Đình Bắc là người đã treo bóng dài cho Lý Đức ở cánh đối diện tạt vào, tạo điều kiện để Văn Thuận đánh đầu trong vòng cấm, khiến hậu vệ đối phương phản ấn định tỉ số 2-1 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc liên tục khiến hàng thủ đối phương phải chật vật



