Kiện tướng Thu Hương bênh vực Khánh Thi - Phan Hiển khi bị nhận xét giống "cô - cháu", nói gì về nghi vấn "bị ghen"

Giữa lúc Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán vì chênh lệch tuổi tác, kiện tướng dancesport Thu Hương bất ngờ lên tiếng bênh vực đàn chị một cách đầy văn minh nhưng cũng không kém phần"cứng rắn. Đáng chú ý, trước những lời mỉa mai cho rằng cô "bị ghen", Thu Hương cũng có câu trả lời khiến dân mạng phải gật gù.

Kiện tướng Đặng Thu Hương là bạn nhảy cực ăn ý của Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng đình đám giới thể thao và showbiz Việt - kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển lại một lần nữa gây xôn xao, khi một bộ phận cư dân mạng đem ngoại hình, tuổi tác của cặp đôi ra so sánh, thậm chí buông lời kém duyên như "trông chẳng khác gì cô - cháu".

Trước làn sóng bình luận tiêu cực, Thu Hương - kiện tướng dancesport, bạn nhảy cực ăn ý hiện tại của Phan Hiển - đã lên tiếng bảo vệ Khánh Thi bằng loạt phản hồi thẳng thắn nhưng giữ được sự điềm đạm cần thiết.

Đặng Thu Hương dành những lời rất đẹp để nói về mối quan hệ của Khánh Thi - Phan Hiển: "Tuổi đời thì vậy nhưng trong tình yêu họ như đôi trẻ 18 vậy, nên vui cho họ cô ạ. Bớt cay nghiệt cho xinh chị hén".

Không chỉ dừng lại ở việc phản bác, Thu Hương còn nhấn mạnh những giá trị tích cực mà Khánh Thi mang lại: "Người có đức thì phước ắt dày. Chị Thi là tấm gương lớn cho phụ nữ hiện đại".

Vợ chồng Khánh Thi bị dân mạng toxic vì vấn đề tuổi tác, ngoại hình (Ảnh: FBNV)

Thu Hương bảo vệ Khánh Thi - Phan Hiển

Ở một diễn biến khác, khi có người cho rằng Thu Hương lên tiếng bênh Khánh Thi vì "bị ghen tuông", nữ kiện tướng không né tránh mà trả lời bằng câu cảm thán và icon ôm đầu bất lực.

Loạt phản hồi của kiện tướng Đặng Thu Hương đang nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng cách cô bảo vệ Khánh Thi vừa đủ mềm mỏng, vừa đủ thuyết phục, đồng thời khéo léo dập tắt những suy diễn tiêu cực xoay quanh mối quan hệ cá nhân trong giới dancesport.

Giữa thị phi showbiz và những chuẩn mực khắt khe dành cho phụ nữ, cách Thu Hương lên tiếng vì Khánh Thi càng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của cô với vợ chồng Phan Hiển. Vế phía Khánh Thi, đàn chị cũng không ngừng cổ vũ, khích lệ Thu Hương, thậm chí còn ủng hộ nữ kiện tướng hãy làm một bộ phim ghi lại hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong công việc và cuộc sống.

Chính Khánh Thi là người đã chọn Thu Hương làm bạn nhảy của Phan Hiển (Ảnh: FBNV)



