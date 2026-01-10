Đội trưởng U23 Việt Nam bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan: Chúng tôi đã không bỏ cuộc!

Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng tối 9/1 không chỉ đưa U23 Việt Nam chạm tay vào tứ kết U23 châu Á, mà còn đem đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho các tuyển thủ áo đỏ sau tiếng còi mãn cuộc. Trận đấu diễn ra căng thẳng đúng nghĩa, khi U23 Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước nhưng sau đó bị gỡ hòa, buộc toàn đội phải bước vào hiệp 2 với áp lực lớn. Chỉ đến những phút cuối, bàn thắng quyết định mới đến, giải phóng hoàn toàn cảm xúc của các cầu thủ trên sân.

Sau trận đấu, đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: "Chiến thắng ngày hôm nay là kết quả cho nỗ lực của toàn đội, từ phút đầu đến phút cuối cùng. Toàn đội đã chứng minh một điều - tất cả đều chiến đấu đến những phút cuối cùng, không hề bỏ cuộc".

Dù chiến thắng mang ý nghĩa rất lớn, đội trưởng U23 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ không ngủ quên trên niềm vui hiện tại. Trước mắt là trận đấu cuối vòng bảng với đối thủ mạnh hơn là chủ nhà Ả rập Xê út vào ngày 12/1 tới, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tinh thần.

"Trận đấu kế tiếp còn 2 ngày nữa. Chắc chắn là sau trận đấu này, toàn đội sẽ có sự chuẩn bị để hướng đến trận đấu tiếp theo với đội chủ nhà", Văn Khang nói.

Chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan không chỉ mang đến lợi thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik mà còn giúp các tuyển thủ thêm tự tin, càng thi đấu càng vững vàng. Và tinh thần Việt Nam chiến đấu đến những phút cuối cùng, không hề bỏ cuộc được đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định dõng dạc, càng tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ đang dõi theo hành trình của đội tuyển ở VCK U23 châu Á năm nay.

Ảnh: AFC








