Nổi da gà khoảnh khắc Lê Văn Thuận U23 Việt Nam "xé lưới" Kyrgyzstan, Lamine Yamal Thanh Hoá chất lừ!

Tối 9/1, trong trận đấu đầy kịch tính tại bảng A VCK U23 châu Á 2026, tiền vệ trẻ Lê Văn Thuận đã tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng quý như vàng ở những phút cuối, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 để mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á.

Lê Văn Thuận vào sân từ băng ghế dự bị nhưng ghi bàn (Ảnh: CMH)

Bước vào lượt trận thứ hai với tâm thế hưng phấn sau trận thắng mở màn, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu. Sức ép liên tục đã mang về quả phạt đền ở phút 19 sau khi Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Khuất Văn Khang không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đại diện Trung Á vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và có bàn gỡ hòa ở phút 65.

Khoảnh khắc lóe sáng của Lê Văn Thuận

Khi tất cả đã nghĩ về một kết quả hòa, "ngôi sao trẻ" của bóng đá Thanh Hóa – Lê Văn Thuận đã lên tiếng đúng lúc. Phút 87, từ tình huống đá phạt góc đầy khó chịu, Văn Thuận chọn vị trí cực kỳ thông minh, bật cao đánh đầu đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Kyrgyzstan.

Bàn thắng "quý hơn vàng" này không chỉ khiến khán đài như nổ tung và còn ấn định luôn chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Văn Thuận vào sân ở hiệp 2 (Ảnh: CHM)

Pha ăn mừng cực cảm xúc của Văn Thuận (Ảnh: Ted Trần)

Văn Thuận ăn mừng giống phong cách của thần đồng Lamine Yamal (Ảnh: Ted Trần)