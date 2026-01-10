Người hùng U23 Việt Nam xuất hiện ngạo nghễ trên trang của FIFA

Mới đây, fanpage chính thức của FIFA bất ngờ đăng tải hình ảnh ăn mừng bàn thắng của tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Văn Thuận - người đã có cú đánh đầu đưa bóng đập chân cầu thủ Kyrgyzstan, đem về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Những chiến binh sao vàng. Không chỉ đăng ảnh Văn Thuận, fanpage của FIFA còn đính kèm hình ảnh sự so sánh khiến cộng đồng mạng Việt Nam bàn tán: màn ăn mừng ngạo nghễ gợi nhớ tới Jude Bellingham - ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

Vào sân từ ghế dự bị và cái kết không thể ngầu hơn

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng VCK U23 châu Á diễn ra vào 21h tối 9/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan, Lê Văn Thuận không xuất phát trong đội hình chính. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp 2 khi HLV Kim Sang Sik tung anh vào sân trong bối cảnh thế trận đang giằng co 1-1.

Phút 87, từ quả tạt chuẩn chỉnh của Lý Đức, Văn Thuận ngả người đánh đầu, đưa bóng chạm chân hậu vệ Brauzman và lăn vào lưới đối phương, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam. Một khoảnh khắc không chỉ mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở toang cánh cửa đi tiếp cho thầy trò HLV Kim.

Điều khiến dân mạng phát sốt không chỉ là bàn thắng, mà còn là màn ăn mừng đầy khí chất của Văn Thuận sau khi lập công. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng được FIFA lựa chọn đăng tải, đặt cạnh hình ảnh ăn mừng thương hiệu của Jude Bellingham - một sự so sánh hiếm hoi nhưng đầy tự hào.

Chỉ sau một trận đấu, Văn Thuận từ cái tên chưa quá quen thuộc đã trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng, được gọi bằng loạt mỹ danh như "Bellingham phiên bản Việt", "người hùng phút 87", hay "át chủ bài mới của U23 Việt Nam".

Trong hành trình đầy thử thách tại U23 châu Á, khoảnh khắc Văn Thuận ngạo nghễ xuất hiện trên trang FIFA chắc chắn sẽ còn được nhắc lại rất lâu - như một dấu ấn đẹp cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam đang từng bước khẳng định mình.