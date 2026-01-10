Cầu thủ U23 Kyrgyzstan tức giận ném cả iPhone 17 sau trận thua U23 Việt Nam

Thất bại sát nút 1-2 trước U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai VCK U23 châu Á 2026 đã khiến các cầu thủ U23 Kyrgyzstan không giấu nổi sự thất vọng.

Ngay sau trận đấu, nhiều hình ảnh thiếu kiềm chế đã xuất hiện khi cầu thủ Bekberdinov ném mạnh chai nước xuống sân, trong khi Kydyrshaev bất cần quăng thẳng điện thoại về phía người hỗ trợ. Dù người hâm mộ nỗ lực xốc lại tinh thần, sự chán chường vẫn bao trùm toàn đội vì cơ hội đi tiếp hiện rất thấp.

Cầu thủ Kydyrshaev của Kyrgyzstan bần thần ném chiếc điện thoại (Ảnh: Target Man)

Một cầu thủ khác ném mạnh chai nước giải toả cảm xúc (Ảnh: Target man)

Dẫu vậy, hy vọng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt nhờ việc U23 Jordan đánh bại U23 Saudi Arabia. Để tạo nên điều kỳ diệu ở lượt cuối, U23 Kyrgyzstan cần hội đủ hai điều kiện:

- Giành chiến thắng: Đánh bại U23 Jordan với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

- Trông chờ U23 Việt Nam: Hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục đánh bại U23 Saudi Arabia.