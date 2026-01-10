Ai cất chìa khoá xe của cầu thủ này đi, phạm luật tới 10 lần, còn đâm gãy xương một diễn viên nổi tiếng

Nếu Premier League có giải thưởng cho "tài xế gây ám ảnh nhất", thì cái tên gần như không cần tranh cãi chính là Wesley Fofana. Hậu vệ Chelsea mới đây tiếp tục bị tòa án Anh "gọi tên" sau khi dính lỗi giao thông lần thứ… 10, bất chấp việc từng bị cấm lái xe dài hạn và gây tai nạn nghiêm trọng trong quá khứ.

Theo truyền thông Anh, rạng sáng ngày 27/2 năm ngoái, Wesley Fofana bị camera tự động ghi lại khoảnh khắc lái chiếc Rolls Royce Cullinan trắng trị giá 300.000 bảng (hơn 10,5 tỷ đồng) với tốc độ 54 dặm/giờ (khoảng 87 km/h) trong khu vực chỉ cho phép 40 dặm/giờ tại Twickenham, Tây London.

Đáng nói, đây không phải lỗi "lỡ chân ga" thông thường. Đây là lần vi phạm giao thông thứ 10 trong hồ sơ của hậu vệ người Pháp - người từng bị cấm lái xe tới tận năm 2027.

Wesley Fofana bị bắt vì chạy quá tốc độ - đây là lần vi phạm luật giao thông thứ mười của anh ta (Ảnh: Alamy)

Chưa dừng lại ở đó, Fofana còn từng gây chấn động khi đâm trúng diễn viên kỳ cựu Dean Gaffney (sao phim EastEnders) vào năm 2024, khiến nạn nhân bị gãy xương đòn. Vụ việc này từng khiến dư luận Anh vô cùng phẫn nộ.

Trong phiên xử mới nhất tại Lavender Hill Magistrates' Court, Wesley Fofana không có mặt nhưng vẫn bị thẩm phán "điểm mặt gọi tên" thẳng thừng là "kẻ phạm tội quen thuộc". Kết quả, hậu vệ Chelsea bị phạt tổng cộng 1.062 bảng Anh (hơn 37 triệu đồng), bao gồm: 666 bảng tiền phạt chính, 266 bảng phụ phí, 130 bảng chi phí tòa án kèm theo 3 điểm phạt trên hồ sơ lái xe (dù thực tế anh đang… bị tước bằng).

Năm ngoái, cầu thủ này bị bắt vì lái xe Lamborghini một cách bất cẩn (Nguồn: Viện Kiểm sát Hoàng gia)

Công tố viên cho biết: "Bị cáo bị camera ghi lại lúc 1h30 sáng khi lái xe vượt tốc độ cho phép. Hồ sơ cho thấy anh ta đang bị tước bằng lái, không có giấy phép lái xe hợp lệ tại Anh và bị cấm lái tới ngày 13/5/2027 vì tội lái xe nguy hiểm".

Luật sư của Fofana cũng thừa nhận thân chủ mình có "lịch sử không đẹp": "Anh ấy từng bị cấm lái 2 năm do tích lũy tới 47 điểm phạt, và sẽ phải thi lại bằng lái từ đầu nếu muốn được cấp phép trở lại. Thu nhập của anh ấy vượt 200.000 bảng (hơn 7 tỷ đồng) mỗi tuần".

Con số thu nhập này càng khiến dư luận khó hiểu hơn, bởi Fofana hiện sống trong căn biệt thự 7 phòng ngủ trị giá 3,5 triệu bảng (hơn 123 tỷ đồng) gần đại bản doanh Cobham của Chelsea, sở hữu loạt siêu xe như Lamborghini Urus, Rolls Royce Cullinan, Audi hiệu suất cao - nhưng dường như lại không thể tuân thủ luật giao thông cơ bản.

Fofana từng đâm xe khiến huyền thoại của EastEnders, Dean, bị gãy xương đòn (Ảnh: Getty)

Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, Fofana từng thoát án tù sau khi nhận tội lái xe nguy hiểm. Video khi đó cho thấy anh sử dụng làn khẩn cấp trên cao tốc ở Surrey để vượt xe bằng chiếc Lamborghini Urus trắng. Hình phạt dành cho anh chỉ là 300 giờ lao động công ích không lương, kèm khoản phí rất nhỏ - và đáng chú ý, cầu thủ này còn rời tòa với… nụ cười trên môi.

Gia nhập Chelsea năm 2022 với mức phí lên tới 70 triệu bảng (hơn 2.440 tỷ đồng), Wesley Fofana từng được kỳ vọng là tương lai hàng thủ The Blues. Tuy nhiên, chấn thương ACL và gân kheo liên tiếp khiến anh mới chỉ ra sân 10 trận Premier League mùa này - trong khi ngoài sân cỏ, cái tên Fofana lại thường xuyên xuất hiện trên… trang pháp luật.

Từ một tài năng từng vô địch FA Cup cùng Leicester City, Wesley Fofana giờ đây khiến người ta phải đặt câu hỏi quen thuộc: Có lẽ điều Chelsea cần làm lúc này không phải là hồi phục thể lực cho anh - mà là… cất chìa khóa xe đi cho an toàn.