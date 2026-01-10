Chúc sinh nhật vợ ngọt ngào, con trai Beckham không dám mở bình luận giữa drama dùng luật sư nói chuyện với bố mẹ đẻ

Cậu cả nhà Beckham bày tỏ lòng trung thành với vợ nhưng "đóng cửa" bình luận giữa tâm bão mâu thuẫn gia đình

Giữa lúc drama gia đình Beckham vẫn chưa hạ nhiệt, Brooklyn Beckham bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội. Con trai cả của David - Victoria Beckham đã chia sẻ lời chúc sinh nhật vô cùng ngọt ngào dành cho vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz, tự nhận mình là "người đàn ông may mắn nhất thế giới". Tuy nhiên, chi tiết khiến netizen chú ý hơn cả chính là việc Brooklyn âm thầm tắt phần bình luận dưới bài đăng - động thái được cho là để né tránh những câu hỏi xoay quanh cuộc xung đột gia đình đang ngày càng căng thẳng.

Cụ thể, rạng sáng 10/1 (giờ Việt Nam) Brooklyn Beckham đã đăng tải loạt ảnh cưới cùng Nicola Peltz để chúc mừng sinh nhật tuổi 31 của vợ. Trong bài viết, anh không ngần ngại bày tỏ tình yêu với bà xã xuất thân nhà tỷ phú bằng những lời lẽ đầy cảm xúc: "Nicola thân yêu của anh, chúc mừng sinh nhật cô gái xinh đẹp. Anh yêu em bằng cả trái tim và là người đàn ông may mắn nhất khi được gọi em là vợ. Em là người hài hước và chăm chỉ nhất mà anh từng biết. Không thể chờ đợi để cùng em trẻ mãi, em yêu".

Brooklyn Beckham bày tỏ tình yêu với vợ nhưng phải khoá bình luận giữa drama gia đình

Bỏ qua mọi ồn ào, Brooklyn vẫn công khai thể hiện tình cảm dành cho Nicola. Tuy nhiên, việc anh khóa bình luận ngay dưới bài đăng nhanh chóng khiến dân mạng đặt dấu hỏi, đặc biệt trong bối cảnh gia đình Beckham vừa bị hé lộ loạt mâu thuẫn nghiêm trọng phía sau hậu trường.

Trước đó không lâu, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin David Beckham đã bí mật liên lạc với Nicola Peltz trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với con trai cả. Động thái này được xem là "nước đi cuối" của David sau khi Brooklyn được cho là đã yêu cầu cha mẹ chỉ liên lạc với mình thông qua luật sư.

Posh và Becks âu yếm Brooklyn vào năm 2001 (Ảnh: PA:Press Association)

Dù David Beckham đã chính thức được phong tước hiệp sĩ bởi Vua Charles vào tháng 10 vừa qua, Brooklyn và Nicola lại gây chú ý khi hoàn toàn vắng mặt trong buổi lễ quan trọng này. Theo nguồn tin, cựu danh thủ từng chủ động tạo cơ hội để con trai tham gia lễ phong tước tại Lâu đài Windsor, thậm chí còn trực tiếp mời Nicola tới một bữa tối muộn ở Tây London. Tuy nhiên, cặp đôi đã từ chối.

Buổi lễ hôm đó vẫn có sự góp mặt của Victoria Beckham, ba người con còn lại là Romeo, Cruz, Harper cùng ông bà Ted và Sandra. Sau lễ phong tước, cả gia đình tiếp tục tham dự bữa tiệc tại nhà hàng của Gordon Ramsay mà không có Brooklyn và Nicola.

Brooklyn nói rằng cậu không muốn bố mẹ liên lạc với mình hoặc đưa ra những tuyên bố công khai về cậu trên mạng xã hội (Ảnh: Getty)

Đây không phải lần hiếm hoi cặp đôi "vắng mặt" trong các sự kiện gia đình lớn. Trước đó, Brooklyn và Nicola cũng không tham dự sinh nhật 50 tuổi của Sir David Beckham, cũng như buổi ra mắt thảm đỏ cho chương trình Netflix mới của Victoria Beckham.

Theo The Sun, Brooklyn - hiện sống tại Mỹ cùng vợ - được cho là từ chối tham gia vì coi những sự kiện này là "cơ hội PR được dàn dựng".

Daily Mail sau đó tiếp tục hé lộ rằng mối quan hệ giữa nhà Beckham đã rạn nứt nghiêm trọng từ mùa hè năm ngoái, đến mức Brooklyn từng gửi yêu cầu chính thức đề nghị cha mẹ không liên lạc trực tiếp với anh. Hai bên thậm chí đã trao đổi thư từ thông qua các hãng luật Schillings và Harbottle & Lewis, dù không hề có bất kỳ vụ kiện tụng nào xảy ra.

Nguồn cơn của căng thẳng được cho là xuất phát từ những "lời bình phẩm ác ý" xoay quanh Nicola Peltz, bao gồm cả việc cô bị đồn kiểm soát Brooklyn và khiến anh trở thành "con tin" trong cuộc hôn nhân. Điều này khiến Brooklyn quyết liệt bảo vệ vợ và yêu cầu gia đình không đề cập tới anh trên mạng xã hội.

Brooklyn đã yêu cầu cha mẹ chỉ liên lạc với mình thông qua luật sư (Ảnh: WireImage)

Cũng vì lý do này, Brooklyn được cho là đã chặn cha mẹ và các em (Romeo, Cruz và Harper) trên mạng xã hội ngay trước Giáng sinh, sau khi cảm thấy việc gia đình vẫn tương tác với các bài đăng của mình là đi ngược mong muốn "được yên ổn".

Trong khi đó, Nicola Peltz mới đây đã quay lại Instagram sau thời gian im ắng, chia sẻ loạt khoảnh khắc mừng sinh nhật bên Brooklyn và gia đình tại Florida. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh ông xã đang nấu ăn trong bếp kèm chú thích ngắn gọn: "Những đêm như thế này."

Giữa vô vàn đồn đoán, cả hai phía vẫn giữ im lặng, còn bạn bè thân thiết của gia đình Beckham cho biết họ vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết trong êm đẹp. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và gia đình nổi tiếng bậc nhất nước Anh dường như vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa có lời giải.