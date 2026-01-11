Cậu cả nhà Beckham đã liên lạc với 4 thành viên trong gia đình, nhưng không phải bố mẹ đẻ và các em ruột

Giữa lúc mâu thuẫn gia đình Beckham tiếp tục leo thang, Brooklyn Beckham bất ngờ xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn bình thản trong một video nấu ăn mới. Không phản hồi bất kỳ tin đồn nào đang bủa vây, cậu cả nhà Beckham chọn cách lên sóng với diện mạo mới, đeo cặp kính lạ mắt và tập trung tuyệt đối vào căn bếp quen thuộc.

Brooklyn Beckham khoe video nấu món mì ống phô mai tôm hùm sau khi những chi tiết về mâu thuẫn gia đình anh được hé lộ (Ảnh: IGNV)

Theo Daily Mail, mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ - David và Victoria Beckham - đã rạn nứt nghiêm trọng từ mùa hè năm ngoái. Đáng chú ý, trong khi cắt đứt liên lạc trực tiếp với bố mẹ đẻ và các em ruột Romeo, Cruz và Harper, Brooklyn lại chủ động liên lạc với 4 thành viên trong gia đình - chính là ông bà nội ngoại hai bên.

Cụ thể, Brooklyn vẫn giữ kết nối với bố mẹ của Victoria (ông Tony và bà Jackie) cùng bố mẹ của David (ông Ted và bà Sandra). Đây được xem là động thái "ở giữa lằn ranh", khi anh không quay lưng hoàn toàn với gia đình, nhưng cũng không muốn kéo những người lớn tuổi vào tâm bão mâu thuẫn.

Brooklyn vẫn thường xuyên liên lạc với ông bà nội ngoại - bố mẹ của Victoria là Tony và Jackie, và bố mẹ của David là Ted và Sandra (Ảnh: IGNV)

Trong video mới đăng, Brooklyn thoải mái hướng dẫn cách lột vỏ và luộc tôm hùm, sau đó hoàn thiện món lobster mac and cheese. Cựu nhiếp ảnh gia kiêm đầu bếp nghiệp dư 26 tuổi trông vô cùng vui vẻ.

Ở diễn biến liên quan, Nicola Peltz cũng chia sẻ hình ảnh ông xã đang nấu ăn cho cô trong bếp, cho thấy cô vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của Brooklyn giữa giai đoạn nhạy cảm này.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun: "Brooklyn rất yêu quý ông bà và hiểu rằng tình hình hiện tại khiến mọi người đau lòng. Anh ấy cố gắng giữ liên lạc theo cách riêng, kín đáo và không để họ bị cuốn vào những ồn ào. Brooklyn đang nỗ lực vượt qua cuộc xung đột gia đình này, dù điều đó không hề dễ dàng. Nicola vẫn là người ở bên anh ấy nhiều nhất".

Trước đó, Brooklyn được cho là đã yêu cầu bố mẹ chỉ liên lạc với anh thông qua luật sư, đồng thời không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về anh trên mạng xã hội. Việc "nói chuyện qua luật sư" này không mang tính pháp lý, mà chỉ là một yêu cầu cá nhân sau khi Brooklyn tin rằng đã có nhiều thông tin tiêu cực nhắm vào vợ mình Nicola, trong đó có cáo buộc anh bị "kiểm soát".

David và Victoria chụp ảnh cùng bố mẹ của Victoria, Tony và Jackie (Ảnh: IGNV)

Hiện tại, cả hai phía vẫn giữ im lặng, còn Brooklyn thì tiếp tục xuất hiện với hình ảnh một chàng trai đứng bếp, đeo kính mới và nấu ăn - nhưng đằng sau sự bình thản ấy là mối quan hệ gia đình đang rạn nứt chưa có lời giải.