Viral mảnh giấy "em út" U23 Việt Nam viết thời thơ ấu, cả triệu người xúc động vì ước mơ của ngôi sao đang lên

Ở sân chơi U23 châu Á 2026, ĐT U23 Việt Nam đang thi đấu thăng hoa, thổi bùng ngọn lửa trong lòng người hâm mộ bằng lối chơi hiệu quả, bài bản cùng màn toả sáng của những ngôi sao trẻ. Không ghi bàn nhưng Nguyễn Lê Phát, cậu em út nhỏ tuổi nhất U23 Việt Nam cũng là một trong những cái tên nổi bần bật, được nhắc đến nhiều nhất sau 2 lượt trận vòng bảng.

18 tuổi, lần đầu chạm ngõ đấu trường châu lục, nhưng cầu thủ trẻ này lại chơi bóng đầy tự tin, xông xáo và không hề e dè trước những đối thủ dày dạn hơn mình. Lê Phát di chuyển không ngừng, pressing quyết liệt và sẵn sàng va chạm. Ở cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, Nguyễn Lê Phát tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính. Và ở bàn thắng đầu tiên, Nguyễn Lê Phát để lại dấu ấn bằng khả năng chớp thời cơ nhanh nhạy. Một pha di chuyển thông minh của tiền đạo sinh năm 2007 đã buộc hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá để đội trưởng Văn Khang thực hiện thành công, mở tỉ số và sau đó là chiến thắng kịch tính 2-1 cho Những chiến binh sao vàng.

Lê Phát đem về quả penalty giúp U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan

Ít ai biết rằng, để có mặt tại giải đấu này, Nguyễn Lê Phát chỉ được đăng ký ở phút chót nhờ suất thay thế cho Bùi Vĩ Hào. Không nằm trong kế hoạch ban đầu, không mang theo kỳ vọng lớn, nhưng chính điều đó lại giúp cầu thủ sinh năm 2007 thi đấu với tinh thần thoải mái nhất. Sau trận đấu, giữa vô số hình ảnh ăn mừng và khoảnh khắc trên sân, MXH bất ngờ lan truyền ảnh chụp mảnh giấy nhỏ với nét chữ non nớt, ghi lại điều ước thuở bé của cậu nhóc Nguyễn Lê Phát, khiến cả triệu người hâm mộ xúc động, nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận, và chia sẻ.

Viral điều ước của Nguyễn Lê Phát khiến người hâm mộ yêu mến và xúc động (Ảnh: On Sports)

"Em tên là Nguyễn Lê Phát 2007. Ước mơ của em là trở thành một cầu thủ nổi tiếng số 1 Việt Nam. Để cống hiến cho đội tuyển và nước nhà".

Không khẩu hiệu, không màu mè. Chỉ là một giấc mơ trẻ con, viết ra bằng tất cả sự trong trẻo của tuổi thơ. Mảnh giấy ấy có thể đã từng bị gấp lại, cất vào góc bàn học. Nhưng giấc mơ thì không biến mất. Nó theo Lê Phát qua từng buổi tập, từng lần bị bỏ lại phía sau, từng khoảnh khắc mệt mỏi nhất. Và hôm nay, khi đứng giữa sân cỏ U23 châu Á, giấc mơ ấy đang hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lê Phát không còn là cậu bé chỉ dám viết ước mơ lên giấy. Cậu đang chạy, đang va chạm, đang chiến đấu để biến từng dòng chữ năm nào thành sự thật. Con đường phía trước còn dài, danh xưng "số 1 Việt Nam" vẫn là câu chuyện của tương lai. Nhưng ở tuổi 18, việc được khoác áo đội tuyển, được cống hiến và được người hâm mộ gọi tên - có lẽ đã là bước đầu đẹp nhất cho một giấc mơ rất thật.

Từ mảnh giấy nhỏ đến sân cỏ châu lục, Nguyễn Lê Phát đang đi những bước đầu tiên. Chậm rãi, chắc chắn và đầy hy vọng - đúng như cách một cậu bé từng tin vào ước mơ của mình.

Nguyễn Lê Phát đang từng ngày chinh phục ước mơ thủa còn thơ bằng nỗ lực và tài năng sân cỏ

Ảnh: FBNV