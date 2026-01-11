Phan Hiển bị soi "đàn ông kẻ chân mày lá liễu", bạn nhảy Thu Hương bị chê make-up già-xấu, đáp trả cực chất!

Không chỉ nổi tiếng với loạt thành tích "khủng" trên sàn dancesport, bộ đôi kiện tướng Phan Hiển và Thu Hương mới đây còn bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì… ngoại hình. Từ chuyện "đàn ông mà kẻ chân mày" cho tới make-up bị chê già hơn tuổi, cả hai đều có những màn phản hồi cực kỳ thẳng thắn, đúng chất người trong cuộc.

Phan Hiển bị soi chân mày, phản hồi gọn gàng mà cực duyên

Mọi chuyện bắt đầu khi Phan Hiển đăng tải hình ảnh diện vest bảnh bao, visual chuẩn chỉnh không khác gì quý ông lịch lãm. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, nam kiện tướng dancesport cũng nhận được một bình luận khá kém duyên: "Sao đàn ông con trai mà kẻ chân mày lá liễu chi vậy ta".

Không vòng vo hay né tránh, Phan Hiển lập tức lên tiếng trên trang cá nhân với thái độ vừa nhẹ nhàng vừa hài hước. Anh khẳng định chân mày của mình là tự nhiên từ bé đến lớn, không hề "can thiệp" như lời đồn. Thậm chí, nam VĐV còn cho biết khi đi diễn anh không make-up, nên chuyện "kẻ chân mày lá liễu" hoàn toàn là hiểu lầm. Cách trả lời ngắn gọn, vui vẻ khiến cư dân mạng phải bật cười.

Thu Hương bị chê make-up già hơn tuổi, câu trả lời khiến ai cũng phải hiểu

Không chỉ Phan Hiển, bạn nhảy lâu năm của anh - kiện tướng Đặng Thu Hương - cũng rơi vào tình huống tương tự khi bị nhận xét rằng: "Ngoài đời trẻ trung, xinh đẹp nhưng lên sân khấu trang điểm lại già hơn, xấu hơn".

Trước ý kiến này, Thu Hương không hề phản ứng gay gắt mà chọn cách giải thích rất rõ ràng. Nữ VĐV cho biết trong các cuộc thi dancesport, trang điểm đậm là yêu cầu bắt buộc của bộ môn để gương mặt sắc nét dưới ánh đèn sân khấu. Phong cách trưởng thành, đậm nét cũng nhằm thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh của VĐV khi thi đấu chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, Thu Hương còn hài hước thừa nhận ngoài đời cô cũng thích phong cách "trẻ - trắng - xinh", nhưng khi lên sàn đấu thì phải ưu tiên đúng chuẩn chuyên môn. Câu trả lời vừa mềm mỏng vừa thuyết phục này nhận về hàng loạt lượt đồng tình từ dân mạng.

Ngoại hình là phụ, đẳng cấp mới là điều không thể bàn cãi

Sau những tranh luận xoay quanh chuyện chân mày hay make-up, nhiều netizen cho rằng việc soi mói ngoại hình của các VĐV chuyên nghiệp đôi khi là không cần thiết. Với Phan Hiển và Thu Hương, điều khiến họ đứng vững suốt nhiều năm trong làng dancesport vẫn là thành tích, kỹ năng và sự chuyên nghiệp trên sàn đấu, chứ không phải đôi chân mày hay lớp phấn son.

Sau một năm lao động nghiêm túc và bền bỉ, Phan Hiển cũng không ngại nhìn lại chặng đường 2025 với loạt thành tựu "không phải dạng vừa". Từ việc được trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Giấy khen của Liên đoàn Thể dục, cho đến huy chương đồng World Showdance thế giới, huy chương bạc châu Á Latin toàn năng, huy chương vàng Đông Nam Á, huy chương vàng Vô địch Quốc gia toàn năng Latin và đặc biệt là bảo vệ thành công ngôi vị vô địch Việt Nam lần thứ 16...

Tất cả đều là minh chứng rõ ràng cho hành trình cống hiến không ngơi nghỉ của nam kiện tướng dancesport. Khép lại danh sách thành tích đáng nể, Phan Hiển cũng gửi lời cảm ơn đầy trân trọng tới HLV Khánh Thi, người đã luôn đồng hành, dìu dắt và sát cánh cùng anh trên con đường chinh phục đỉnh cao suốt nhiều năm qua.

Ảnh: FBNV