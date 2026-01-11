Yến Xuân bế con đến sân bay đón Lâm Tây, đoàn tụ sau drama bỏ 2 triệu thuê dọn nhà đón tết nhận kết "tồi"

Sau loạt ồn ào xoay quanh câu chuyện chi 2 triệu đồng thuê dịch vụ dọn nhà dịp cận Tết nhưng nhận về "cái kết tồi", Yến Xuân mới đây khiến netizen dịu lại phần nào khi chia sẻ khoảnh khắc đầy ấm áp: bế con trai ra sân bay đón Lâm Tây trở về. Hình ảnh gia đình nhỏ sum họp nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Yến Xuân bế con đến sân bay đón Văn Lâm về nhà (Ảnh: IGNV)

Khoảnh khắc đoàn tụ gây chú ý tại sân bay

Trong đoạn clip được đăng tải, Yến Xuân xuất hiện giản dị, bế con trai trên tay, nở nụ cười rạng rỡ khi gặp lại Lâm Tây tại sân bay. Em bé được bố bế vào lòng ngay khi vừa chạm mặt, tạo nên khung hình gia đình khiến nhiều người không khỏi tan chảy. Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng không quên dành những món quà cho vợ và người thân sau chuyến đi Singapore cùng CLB Nình Bình.

Không cầu kỳ tạo dáng hay khoe mẽ, khoảnh khắc đời thường này lại ghi điểm nhờ sự tự nhiên, ấm áp đúng kiểu "về nhà là đủ". Dưới clip, Yến Xuân chỉ viết ngắn gọn: "Bố Gấu về ê ê", nhưng cũng đủ khiến dân mạng hiểu rằng, sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình ở bên nhau.

Sau drama thuê dọn nhà 2 triệu: Cái kết không như mong đợi

Trước đó không lâu, Yến Xuân và Lâm Tây từng trở thành tâm điểm bàn tán khi chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ với một công ty dọn nhà dịp Tết. Theo phản ánh, dù chi 2 triệu đồng để thuê dịch vụ, kết quả nhận lại lại khiến cả hai thất vọng: nhà không được dọn sạch như cam kết, người dọn dẹp không phải nhân viên chuyên nghiệp, thiếu dụng cụ và dịch vụ không như quảng cáo trên mạng.

Câu chuyện nhanh chóng tạo nên tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận bày tỏ sự đồng cảm với gia đình Lâm Tây - Yến Xuân khi bỏ tiền nhưng không nhận được dịch vụ tương xứng. Số khác ủng hộ việc chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội trong thời điểm cận Tết để netizen có thêm góc nhìn tham khảo trước khi bỏ tiền ra chọ dịch vụ dọn nhà.

Yến Xuân chia sẻ trải nghiệm tệ với dịch vụ dọn nhà công nghiệp giá 2 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Gia đình nhỏ vẫn là điều được quan tâm nhất

Sau drama, hình ảnh Yến Xuân bế con đón chồng tại sân bay như một dấu lặng nhẹ nhàng. Chuyện không vui cũng qua, thứ ở lại vẫn là khoảnh khắc gia đình sum vầy, điều mà bất kì ai cũng mong mỏi. Yến Xuân cũng đã vui vẻ dọn nhà chuẩn bị ăn tết, trang trí nhà cửa bằng những vật phẩm quen thuộc ngày tết, sẵn sàng cùng gia đình quây quần đầy niềm vui ngày xuân đến.

Không ít netizen để lại bình luận tích cực: "Drama gì thì drama, nhìn cảnh bố con gặp nhau là thấy ấm liền", hay "Gia đình hạnh phúc là quan trọng nhất, mong cả nhà luôn bình an".

Có thể thấy, sau tất cả những tranh cãi trên mạng xã hội, Lâm Tây - Yến Xuân vẫn chọn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, đúng tinh thần một gia đình trẻ: có lúc mệt mỏi, có lúc vấp phải chuyện không vui, nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc bên nhau.

Yến Xuân bắt đầu trang trí nhà cửa đón tết (Ảnh: FBNV)

