Con trai Beckham tiết lộ lý do gửi “thư luật sư” cho bố mẹ đẻ giữa lúc vợ xoá sạch ảnh với nhà chồng

Drama gia đình Beckham tiếp tục có diễn biến mới khiến dư luận không khỏi "choáng nhẹ". Giữa lúc David và Victoria Beckham vẫn được cho là hy vọng mối quan hệ với con trai cả có thể hạ nhiệt, Brooklyn Beckham lại gửi thư pháp lý yêu cầu cha mẹ chỉ liên lạc với mình thông qua luật sư. Đáng nói hơn, tất cả diễn ra trong bối cảnh vợ anh - Nicola Peltz - vừa xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến gia đình chồng trên Instagram.

Theo Daily Mail, Brooklyn đã gửi bức thư luật sư này từ mùa hè năm ngoái. Nội dung không mang tính kiện tụng hay đe dọa pháp lý, mà là một yêu cầu rõ ràng: cha mẹ không liên lạc trực tiếp với anh, không gắn thẻ hay tương tác công khai trên mạng xã hội, mọi trao đổi nếu có sẽ thông qua luật sư đại diện. Đây được xem là cách Brooklyn đặt ra "ranh giới" sau nhiều tháng cảm thấy căng thẳng và bị tổn thương.

Nguồn cơn của động thái cứng rắn này được cho là xuất phát từ việc Brooklyn và Nicola liên tục trở thành tâm điểm của các bài báo tiêu cực. Đặc biệt, Brooklyn bị ám ảnh bởi những nhận định cho rằng anh là "con tin", bị vợ kiểm soát và thao túng. Theo nguồn tin thân cận, nam đầu bếp trẻ cho rằng những cách mô tả này thiếu tôn trọng Nicola và mang tính công kích cá nhân, khiến anh quyết định đứng ra bảo vệ vợ bằng mọi cách.

Một chi tiết gây chú ý là Brooklyn được cho là không hài lòng khi cha mẹ vẫn tương tác công khai với anh trên mạng xã hội, trong khi anh mong muốn mọi chuyện được xử lý kín đáo. Việc Victoria Beckham từng "thả tim" video nấu ăn của Brooklyn bị xem là đi ngược mong muốn này, và đó cũng là lý do khiến anh chặn David, Victoria cùng các em Romeo, Cruz và Harper trên Instagram ngay trước Giáng sinh.

Cùng thời điểm, Nicola Peltz cũng có động thái không kém phần "gắt": xóa toàn bộ ảnh và bài đăng liên quan đến gia đình Beckham, bao gồm cả bài chúc mừng sinh nhật Victoria Beckham năm 2024 - từng được xem là dấu hiệu hòa hảo giữa mẹ chồng - nàng dâu. Sau đó, Nicola đăng loạt ảnh bên gia đình ruột, gọi họ là "ekip của tôi", khiến cư dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi về lập trường rõ ràng của cô trong cuộc xung đột này.

Dù căng thẳng với cha mẹ, Brooklyn vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông bà nội ngoại, và khẳng định tình cảm dành cho họ không thay đổi. Tuy nhiên, anh đã vắng mặt trong hàng loạt sự kiện quan trọng của gia đình Beckham suốt năm qua, từ sinh nhật 50 tuổi của David đến các dịp lễ sum họp.

Vợ chồng Brooklyn có động thái cực gắt nhắm vào gia đình Beckham (Ảnh: Max Cisotti)

Về phía David và Victoria, một nguồn tin cho biết cặp đôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng hàn gắn với con trai. Dù bị yêu cầu chỉ liên lạc qua luật sư, họ vẫn tin rằng Brooklyn "mãi mãi là con của họ" và mong một ngày mối quan hệ có thể được chữa lành.

Thế nhưng, với việc Brooklyn chọn cách nói chuyện qua luật sư, còn Nicola thì xóa sạch dấu vết nhà chồng trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng drama gia đình Beckham không chỉ là hiểu lầm nhất thời, mà đã trở thành một cuộc rạn nứt sâu sắc, khó có thể hạ nhiệt trong ngày một ngày hai.

