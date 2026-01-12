Dụi mắt không nhận ra em gái Đặng Văn Lâm: Visual cực bén, 18 tuổi thành mỹ nhân 1m80

Không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào, Đặng Thanh Giang – em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm đang trở thành tâm điểm chú ý với màn lột xác ngoạn mục về nhan sắc và phong cách ở tuổi trưởng thành.

Thừa hưởng nét đẹp lai từ bố người Việt và mẹ người Nga, Đặng Thanh Giang (sinh năm 2007) sở hữu những đường nét gương mặt cuốn hút. Càng trưởng thành, vẻ đẹp của cô nàng càng trở nên sắc sảo với đôi mắt sâu có hồn, sống mũi cao thanh tú và khuôn miệng xinh xắn. Nhiều người hâm mộ ưu ái gọi cô là "búp bê Nga" hay "nàng thơ" bởi vẻ ngoài trong trẻo nhưng không kém phần cuốn hút.

Nhan sắc gây chú ý của Thanh Giang (Ảnh: FBNV)

Điểm khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ chính là vóc dáng của Thanh Giang. Ở tuổi 18, cô nàng đã sở hữu chiều cao vượt trội, đạt mốc khoảng 1m77 đến gần 1m80. Với đôi chân dài miên man và khung xương thanh thoát nhờ, Thanh Giang được đánh giá là sở hữu tỉ lệ cơ thể "vàng", không hề thua kém các người mẫu chuyên nghiệp.

Đôi chân dài ấn tượng của cô nàng (Ảnh: IGNV)

Thanh Giang cao gần bằng anh trai (Ảnh: FBNV)