HLV Titan có chia sẻ gây chấn động

Vào giai đoạn giữa giải đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025, việc HLV Huỳnh Trung Hiếu (Titan) đột ngột nói lời chia tay Saigon Phantom (SGP) từng để lại dấu hỏi lớn cho người hâm mộ. Khi ấy, lý do được đưa ra là "vấn đề cá nhân". Mới đây, Titan đã chính thức chia sẻ về vấn đề này trên trang cá nhân.

HLV Titan lần đầu chia sẻ về việc mình là người song tính

Trong bài đăng gây bão, Titan lần đầu tiên công khai bản thân là người song tính (bisexual). Đáng chú ý hơn, anh thừa nhận nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy sụp tinh thần và quyết định rời ghế nóng là do những rung động tình cảm dành cho một tuyển thủ của SGP.

Mặc dù đã có vợ, cựu HLV cho biết anh không thể ngăn cản những cảm xúc nảy sinh trong quá trình làm việc chung. Tuy nhiên, Titan khẳng định tình cảm này hoàn toàn là sự rung động về mặt tinh thần, không mang yếu tố tính dục. Ý thức rõ ràng về ranh giới đạo đức, trách nhiệm với gia đình và vai trò của một người thầy, anh đã luôn kìm nén, chủ động giữ khoảng cách để không làm tổn thương bất kỳ ai.

Bài đăng của HLV Titan được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân

Ngay lập tức, bài đăng đã tạo nên hai luồng dư luận trái chiều dữ dội. Một bên bày tỏ sự cảm thông cho sự dũng cảm của Titan khi dám sống thật với bản thân. Ngược lại, nhiều ý kiến lo ngại việc công khai gọi tên tuyển thủ vào câu chuyện nhạy cảm này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự nghiệp của nam tuyển thủ trẻ.