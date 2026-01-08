Messi hay Ronaldo: Ai thắng “đại chiến” TOTY FC Mobile Việt Nam?

Không còn là những màn so tài trực tiếp trên sân cỏ, cuộc đối đầu vĩ đại nhất của bóng đá đương đại giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang bước sang một chương mới – lần này diễn ra ngay trong thế giới ảo của FC Mobile Việt Nam. Khi cổng bình chọn Team of the Year 2026 (TOTY 26) chính thức mở cửa, giới túc cầu lẫn cộng đồng game thủ lập tức "dậy sóng", và tâm điểm tranh luận một lần nữa lại gọi tên hai huyền thoại sống của bóng đá thế giới.

Giữa bối cảnh hàng loạt ngôi sao trẻ đang vươn lên mạnh mẽ, từ những "máy ghi bàn" thế hệ mới cho đến các tài năng được xem là tương lai của làng túc cầu, Messi và Ronaldo vẫn là hai cái tên khiến mọi cuộc thảo luận trở nên nóng hơn bao giờ hết. Liệu đây có phải là lần cuối cùng bộ đôi siêu sao này cùng xuất hiện trong danh sách đề cử TOTY? Và ai sẽ là người nở nụ cười chiến thắng trong "vũ điệu cuối cùng" đầy cảm xúc ấy?

Theo thông báo từ FC Mobile VN, thời gian bình chọn TOTY 26 sẽ diễn ra từ ngày 08/01 đến hết ngày 13/01/2026. Người chơi có thể trực tiếp tham gia bình chọn và nhận nhiều đặc quyền hấp dẫn tại website chính thức: toty.fcmobile.garena.vn.

Messi vs Ronaldo: Đẳng cấp trường tồn hay lá phiếu của cảm xúc?

Chỉ ít giờ sau khi cổng bình chọn mở cửa, các hội nhóm bóng đá và cộng đồng FC Mobile đã nhanh chóng "bùng nổ" tranh luận. Fan Messi không ngần ngại gọi Ronaldo là "bấu víu vinh quang", trong khi fan CR7 đáp trả bằng việc cho rằng Messi giờ đây chỉ còn là "quá khứ". Những màn cà khịa quen thuộc tiếp tục xuất hiện, cho thấy sức hút của cặp kỳ phùng địch thủ này vẫn chưa hề suy giảm.

Lần cuối cho cuộc chiến Ro - Si?

Tuy nhiên, bên cạnh những tranh cãi mang màu sắc cảm xúc, không ít ý kiến cho rằng Ronaldo và Messi xứng đáng góp mặt trong đội hình tiêu biểu TOTY 26 như một sự tri ân dành cho những đóng góp vĩ đại mà họ đã mang lại cho bóng đá thế giới. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, tầm ảnh hưởng, sức hút thương mại và giá trị biểu tượng của hai siêu sao này vẫn là điều không thể phủ nhận.

Chính vì vậy, mỗi lá phiếu bình chọn lúc này không chỉ mang tính chuyên môn, mà còn là sự lựa chọn giữa lý trí và con tim. Người chơi sẽ bỏ phiếu dựa trên các chỉ số, màn trình diễn thực tế trong năm qua, hay đơn giản là vì tình yêu dành cho thần tượng? Quyết định ấy sẽ trực tiếp định hình gương mặt các ngôi sao trong FC Mobile VN suốt năm 2026.

"Cầu thủ thứ 12" – Cơ hội lật ngược thế cờ cho các huyền thoại

Điểm kịch tính nhất của kỳ TOTY 26 năm nay chính là sự xuất hiện của suất "Cầu thủ thứ 12" (12th TOTY Player) – một cơ chế hoàn toàn mới lần đầu tiên được áp dụng tại FC Mobile Việt Nam. Theo đó, cầu thủ xếp hạng thứ 12 về mức độ yêu thích sau khi kết thúc bình chọn sẽ được vinh danh bằng một phiên bản TOTY đặc biệt.

Trong trường hợp Messi hoặc Ronaldo không thể lọt vào đội hình 11 cái tên chính thức, "Cầu thủ thứ 12" sẽ trở thành cứu cánh cuối cùng để các HLV và người hâm mộ lật ngược thế cờ. Đây cũng chính là lý do khiến cuộc đua bình chọn năm nay trở nên căng thẳng và khó đoán hơn bao giờ hết.

Liệu cộng đồng FC Mobile VN sẽ dồn phiếu để mang về suất TOTY đặc biệt cho CR7 hay M10? Hay một ngôi sao khác sẽ bất ngờ vượt lên và chiếm lấy vị trí danh giá này?

Bình chọn sớm – Nhận quà "khủng"

Không chỉ nóng bỏng về mặt danh hiệu, TOTY 26 còn thu hút người chơi nhờ loạt phần quà giá trị đi kèm. Theo đó, tất cả HLV hoàn thành xác nhận bình chọn trên website trong thời gian diễn ra sự kiện đều sẽ nhận ngay 500 Đá Quý – phần thưởng khởi đầu không thể bỏ lỡ.

Đặc biệt, Top 1000 HLV nhanh nhất và chính xác nhất trên đường đua bình chọn sẽ có cơ hội nhận tổng giá trị phần thưởng lên đến 30.000 Đá Quý, cùng Thẻ Cầu Thủ TOTY Max OVR – món quà mơ ước với bất kỳ game thủ FC Mobile nào.

Hào quang cuối cùng dành cho Cristiano Ronaldo, hay sự vinh danh đầy cảm xúc cho Lionel Messi? Tất cả đang nằm trong chính lựa chọn của cộng đồng. Cuộc đối đầu SI – RO có thể đã không còn diễn ra hàng tuần trên sân cỏ, nhưng trong thế giới FC Mobile, "đại chiến" ấy vẫn chưa hề khép lại.

Tham gia bình chọn ngay tại: toty.fcmobile.garena.vn