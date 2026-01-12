Hạt Dẻ - ái nữ MC Quyền Linh gây sốt trên sân bóng rổ: Mặt xinh, da trắng, chân dài thẳng tắp chiếm trọn spotlight

Nếu như trên mạng xã hội, Hạt Dẻ - con gái thứ hai của MC Quyền Linh - thường được nhắc đến với hình ảnh nhẹ nhàng, nền nã đúng chuẩn "tiểu thư hot kid showbiz" thì khi xuất hiện trên sân bóng rổ, cô nàng lại mang đến một vibe hoàn toàn khác: năng động, khỏe khoắn và rất đời thường nhưng vẫn xinh theo cách riêng.

Trong loạt khoảnh khắc được ghi lại khi thi đấu, Hạt Dẻ diện trọn set đồ thể thao đơn giản gồm áo đấu rộng, quần short và giày sneakers. Không váy vóc điệu đà, không cần make-up cầu kỳ, thậm chí tóc chỉ buộc gọn phía sau để tiện vận động, nhưng visual của ái nữ nhà Quyền Linh vẫn khiến dân mạng phải chú ý. Gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, làn da sáng cùng thần thái tập trung khi cầm bóng tạo nên sức hút rất tự nhiên.

Con gái MC Quyền Linh yêu thích bộ môn bóng rổ (Ảnh: TTNV)

Hạt Dẻ luôn chiếm spotlight mỗi lần ra sân bóng rổ nhờ visual thanh tú, vóc dáng cao ráo, chân dài cực phẩm (Ảnh: TTNV)

Đặc biệt, ở những khoảnh khắc đứng vào vạch ném hay cười đùa cùng đồng đội, Hạt Dẻ ghi điểm bởi nét trong trẻo, dễ mến. Vóc dáng cân đối, đôi chân dài thẳng tắp, thon gọn cùng phong thái nhanh nhẹn giúp cô nàng nổi bật giữa sân đấu mà không cần bất kỳ "chiêu" tạo hình nào. Nhiều netizen nhận xét, Hạt Dẻ sở hữu kiểu nhan sắc "không cần filter vẫn xinh", càng ngắm càng thấy cuốn.

Không khó để nhận ra ái nữ nhà MC Quyền Linh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, nhưng điều khiến Hạt Dẻ được yêu mến hơn cả chính là lối sống tích cực, gắn bó với thể thao. Hình ảnh thiếu nữ mồ hôi nhễ nhại trên sân bóng, tập trung từng pha xử lý mang đến cảm giác rất gần gũi, đúng tinh thần tuổi trẻ.

Có thể không theo đuổi hình ảnh hào nhoáng hay đậm chất showbiz, nhưng nhan sắc đời thường của Hạt Dẻ trên sân bóng rổ lại ghi điểm nhờ sự giản dị, khỏe khoắn và tự tin. Và chính điều đó đã giúp cô bạn chiếm trọn spotlight theo một cách rất riêng - nhẹ nhàng mà vẫn đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.

Cú bật nhảy ném bóng vào rổ của Hạt Dẻ (Ảnh: TTNV)

Hạt Dẻ tận hưởng niềm vui khi chơi thể thao cùng bạn bè (Ảnh: TTNV)

Ngoài đời cô nàng vô cùng năng động, nhí nhảnh (Ảnh: TTNV)



