Mbappe nổi đoá "lệnh" cho đồng đội bỏ vào đường hầm, từ chối nhìn Barcelona nâng Siêu cúp gây tranh cãi dữ dội

Dù trận đấu tranh Siêu cúp quốc gia Tây Ban Nha rạng sáng 12/1 tại Saudi Arabia đã khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về Barcelona, nhưng dư âm về thái độ của Kylian Mbappe sau trận đấu đang trở thành chủ đề nóng trên các mặt báo.

Trong lễ trao huy chương, ngay sau khi nhận tấm huy chương bạc, thay vì nán lại để thực hiện các nghi thức truyền thống và chứng kiến kình địch nâng cúp, tiền đạo người Pháp đã có những cử chỉ dứt khoát yêu cầu đồng đội rời sân. The Alfredo Martinez, BLV của Onda Cero tại hiện trường, Mbappe đã liên tục ra hiệu và chủ động dẫn đầu nhóm cầu thủ Real Madrid tiến thẳng vào đường hầm sân vận động King Fahd.

Mbappe gọi các đồng đội rời sân sau khi nhận chức á quân (Ảnh chụp màn hình)

Mbappe gây tranh cãi với hành động không chúc mừng đối thủ (Ảnh: Bongdaplus)

Hành động này của Mbappe ngay lập tức vấp phải những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận định đây là một hành vi "thiếu tinh thần thể thao". Đáng chú ý, thái độ của Mbappe hoàn toàn đối lập với Chủ tịch Florentino Perez. Trong khi ngôi sao số 9 tỏ rõ sự bất mãn, vị chủ tịch quyền lực của "Kền kền trắng" vẫn giữ thái độ lịch thiệp khi trực tiếp xuống sân chúc mừng ban lãnh đạo và các cầu thủ Barcelona.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của những người ủng hộ Madrid, hành động của Mbappe không hẳn là tiêu cực. Nhiều Madridista cho rằng đây là biểu hiện của một "tâm lý chiến thắng" tuyệt đối. Với một cầu thủ có tham vọng lớn như Mbappe, việc phải đứng nhìn đối thủ nâng cúp ngay trước mắt sẽ rất khó khăn.