Lamine Yamal hoá "cơ trưởng" quẩy cực sung sau khi Barcelona đánh bại Real Madrid giành Siêu cúp

Rạng sáng 12/1/2026, Barcelona đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Real Madrid để chính thức lên ngôi vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha. Ngay sau trận thắng, mọi sự chú ý đổ dồn vào phòng thay đồ của Barcelona.

Tại đây, thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal đã hoá cơ trưởng, cùng các đồng đội nhảy múa, hát hò cực vui vẻ sau chiến thắng. Khoảnh khắc Yamal "quẩy" còn được đăng tải trên trang chủ của Barcelona và để dòng trạng thái: "DJ Lamine Yamal".

DJ Lamine trong phòng thay đồ của Barcelona (Video: Barcelona)

Lamine Yamal cùng đồng đội nhảy trong phòng thay đồ (Ảnh: Barcelona)

Trận chung kết diễn ra với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ngay trong hiệp một. Raphinha mở tỷ số cho Barca ở phút 36, nhưng Vinicius Jr và Garcia đã thay nhau lập công cho Real Madrid. Bên phía Barca, Lewandowski cũng kịp ghi tên mình lên bảng điện tử, khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỷ số hòa 2-2.

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co được phá vỡ ở phút 73 khi Raphinha hoàn tất cú đúp cá nhân, ấn định chiến thắng 3-2. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, đoàn quân của HLV Ancelotti vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Hansi Flick có được danh hiệu đầu tiên trong năm 2026, khẳng định vị thế của đội bóng xứ Catalan trong trận El Clasico rực lửa.

Lamine Yamal và Raphinha ăn mừng (Ảnh: Barcelona)

Barcelona giành Siêu cúp Tây Ban Nha (Ảnh: Barxelona)

Ghi bàn:

Barcelona: Raphinha (36', 73'), Lewandowski (45 4')

Real Madrid: Vinicius Jr (45 2'), Garcia (45 6')