Tin được không, Vinh Hiển - Minh Quân bị đánh bại rồi!

Giải Pickleball tỉnh Lâm Đồng mở rộng 2026 diễn ra từ ngày 9/01 đến 11/01/2026 tại thành phố Đà Lạt đã chứng kiến một cú sốc chưa từng có. Tại vòng tứ kết nội dung Đôi nam, cặp đôi Đạt Trố (Lê Tiến Đạt) và tay vợt ngoại binh Mayur Patil đã đánh bại đương kim vô địch PPA Tour Hàng Châu là Minh Quân - Vinh Hiển với tỉ số áp đảo 15-8.

Đạt Trố và Mayur Patil giành chiến thắng trận tứ kết (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi trận đấu này diễn ra, gần như tất cả dự đoán đều nghiêng về phía Minh Quân và Vinh Hiển. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Sự ăn ý của Đạt Trố và Mayur Patil với những cú đánh đầy sức mạnh đã tạo nên một bức tường phòng ngự kiên cố, hóa giải hoàn toàn các pha tấn công của đối thủ.

Minh Quân - Vinh Hiển thất bại trước Đạt Trố và Mayur Patil (Ảnh chụp màn hình)

Suốt cả năm 2025, Minh Quân và Vinh Hiển là cặp đôi "toàn thắng" tại Việt Nam. Họ thâu tóm hầu hết các danh hiệu lớn nhỏ, từ giải VTV Open đến các giải Invitational tại TP.HCM. Đỉnh cao chói lọi nhất là chức vô địch tại giải PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 (tháng 12/2025). Tại đây, họ đã tạo nên lịch sử khi đánh bại cả những hạt giống hàng đầu thế giới như Federico Staksrud để lên ngôi vương. Trước khi đến với Lâm Đồng Open, cặp đôi này được ví như một "bức tường thành" không thể xô đổ của Pickleball nước nhà. Việc họ dừng bước ngay tại tứ kết trước Đạt Trố và Mayur Patil thực sự là một cơn địa chấn cho người hâm mộ.