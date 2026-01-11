Ronaldo bất ngờ thay đổi kế hoạch đám cưới

Sau nhiều năm bên nhau, Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez đã chính thức đính hôn vào tháng 8 năm ngoái. Theo những tiết lộ mới nhất, chân sút 5 lần giành Quả bóng Vàng dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay. Đây là thời điểm lý tưởng khi World Cup 2026 vừa khép lại và cũng là quãng nghỉ trước khi mùa giải mới của Saudi Pro League bắt đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, CR7 từng hào hứng chia sẻ về giấc mơ kết hôn sau khi chinh phục chiếc cúp vàng thế giới cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo hé lộ sẽ tổ chức đám cưới trong một cuộc phỏng vấn (Ảnh: IGNV)

Ban đầu, báo chí Bồ Đào Nha cho biết cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ tại hòn đảo Madeira – nơi Ronaldo sinh ra. Theo kế hoạch cũ, buổi lễ sẽ diễn ra tại nhà thờ Funchal, sau đó là tiệc mừng xa hoa tại một khách sạn hạng sang.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Adriano Silva Martins – người dẫn chương trình của kênh V+ Fama (Bồ Đào Nha), kế hoạch này đã có sự thay đổi lớn. Thay vì đối mặt với sự bao vây của truyền thông và hàng nghìn người hâm mộ tại Madeira, Ronaldo đang nhắm tới việc tổ chức một buổi lễ thân mật tại siêu biệt thự mới hoàn thiện của mình ở Quinta da Marinha, Cascais (gần thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha).

MC của kênh truyền hình nổi tiếng Bồ Đào Nha hé lộ Ronaldo sẽ cưới ở một biệt thự riêng tư (Ảnh: IGNV)

Lý do chính của sự thay đổi này là quyền riêng tư. Ronaldo muốn dành trọn vẹn thời gian cho khoảng 80 đến 100 khách mời là người thân và bạn bè chí cốt mà không bị làm phiền bởi sự ồn ào bên ngoài.

Địa điểm mới được chọn là căn biệt thự tại Cascais – là một kỳ quan kiến trúc trị giá khoảng 35 triệu euro. Dinh cơ này nằm trên khu đất rộng 3.000 m2, nổi bật với những chi tiết xa hoa bậc nhất.