Viral loạt ảnh đời thường của Quang Thuấn - nam thần bơi lội thế hệ mới, 19 tuổi được thăng quân hàm gây sốt MXH

Dù còn rất trẻ, Quang Thuấn - em trai của "tiểu tiên cá" Ánh Viên - đã sớm trở thành cái tên được cộng đồng thể thao lẫn MXH đặc biệt quan tâm. Mới đây, việc nam VĐV bơi lội sinh năm 2006 được thăng quân hàm sau một năm 2025 thi đấu rực rỡ càng khiến cái tên Quang Thuấn phủ sóng khắp các nền tảng.

Không chỉ ghi điểm bằng thành tích, Quang Thuấn còn khiến dân mạng sốt rần rần với loạt ảnh đời thường cực phẩm, đúng chuẩn nam thần bơi lội thế hệ mới.

Nam thần quân phục: Gọn gàng, sáng bừng khí chất

Trong những hình ảnh diện quân phục, Nguyễn Quang Thuấn ghi điểm tuyệt đối với nụ cười hiền, gương mặt sáng và phong thái chững chạc hơn hẳn tuổi 19. Khoảnh khắc cầm trên tay quyết định thăng quân hàm không chỉ là dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của chàng VĐV trẻ. Nhiều netizen nhận xét: "Đúng kiểu vừa có tài, vừa có tướng".





Ra biển là hóa "cực phẩm body"

Trái ngược với vẻ nghiêm túc trong quân ngũ, Quang Thuấn ngoài đời lại mang vibe rất trẻ trung, năng động. Những bức ảnh chụp tại biển nhanh chóng gây bão khi khoe trọn body săn chắc, cơ bụng rõ nét - thành quả của quá trình tập luyện bơi lội khắc nghiệt. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một khoảnh khắc kéo áo lau mặt cũng đủ khiến MXH "dậy sóng".

Đời thường giản dị nhưng vẫn cuốn hút

Ở những khung hình đời thường, Quang Thuấn chọn phong cách đơn giản: sơ mi, quần tối màu, pose dáng nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nét điển trai rất riêng. Gương mặt thư sinh pha chút lãng tử khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến hình mẫu "nam thần học đường" bước ra đời thực.

Không chỉ là "em trai Ánh Viên"

Từng được biết đến với danh xưng em trai của kình ngư Ánh Viên, nhưng đến hiện tại, Quang Thuấn đang từng bước khẳng định bản thân bằng chính thực lực, từ thành tích thi đấu cho tới hình ảnh cá nhân. Việc được thăng quân hàm ở tuổi 19 chính là minh chứng rõ ràng cho hành trình nỗ lực không ngừng ấy.

Vừa giỏi chuyên môn, vừa sở hữu visual nổi bật, Quang Thuấn được kỳ vọng sẽ tiếp tục là gương mặt sáng giá của làng bơi lội Việt Nam, đồng thời là "nam thần quốc dân" mới trong mắt cộng đồng mạng.