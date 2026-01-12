Toàn cảnh drama nhà Beckham ngay đầu năm 2026: Con trai cả "đoạn tuyệt" bằng văn bản, chặn toàn bộ gia đình

Từng là biểu tượng vàng của sự gắn kết, gia đình Beckham đang bước vào những ngày đầu năm 2026 với một cuộc khủng hoảng truyền thông chấn động. Không còn là những đồn đoán rạn nứt ngầm, mối quan hệ giữa vợ chồng David – Victoria và con trai cả Brooklyn đã chính thức rơi vào trạng thái "đóng băng" bằng những động thái pháp lý và mạng xã hội mang tính tuyệt giao.

Brooklyn Beckham đoạn tuyệt với gia đình

Mở đầu năm mới, công chúng không khỏi bàng hoàng trước thông tin Brooklyn Beckham đã thiết lập một "hàng rào" ngăn cách tuyệt đối với cha mẹ ruột. Theo The Sun, nam người mẫu kiêm đầu bếp 26 tuổi đã chính thức gửi một văn bản thông qua đội ngũ pháp lý, yêu cầu David và Victoria chỉ được phép liên lạc với anh thông qua luật sư.

Đây được xem là cú sốc lớn nhất đối với Victoria Beckham – người luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh một gia đình kiểu mẫu, đoàn kết. Việc biến những cuộc trò chuyện gia đình thành các thủ tục hành chính là minh chứng cho thấy sự đổ vỡ đã vượt quá tầm kiểm soát của những lời khuyên can thông thường.

Brooklyn và vợ chồng Beckham rạn nứt cả năm 2025 kéo đến đầu năm 2026 (Ảnh: Getty)

Brooklyn Beckham chặn bố mẹ và các em trên mạng

Sự căng thẳng không chỉ dừng lại ở các văn bản pháp lý mà còn bùng nổ công khai trên mạng xã hội, nơi vốn là "sàn diễn" hạnh phúc của nhà Beckham suốt hàng thập kỷ.

Dư luận bắt đầu dậy sóng khi người hâm mộ phát hiện Brooklyn đã hủy theo dõi toàn bộ các thành viên trong gia đình. Cậu út Cruz Beckham sau đó đã vô tình xác nhận một sự thật nghiệt ngã không phải bố mẹ bỏ rơi Brooklyn, mà chính anh cả là người chủ động chặn (block) hoàn toàn tài khoản của David, Victoria và các em. Đồng thời, Nicola Peltz – vợ của Brooklyn cũng thực hiện cuộc "tuyệt giao" trang cá nhân khi xóa sạch mọi hình ảnh và kỷ niệm liên quan đến nhà chồng, kể cả những lời chúc tụng thân thiết từ mẹ chồng trước đó.

Nicola Peltz – vợ của Brooklyn cũng xoá sạch ảnh với gia đình chồng (Ảnh: IGNV)

Nỗ lực hòa giải trong vô vọng

Trước đó, đêm Giao thừa 2026, cựu danh thủ Beckham đã đăng tải bức ảnh cũ đầy xúc động của con trai kèm dòng trạng thái: "Bố yêu con".

Tuy nhiên, nỗ lực này dường như chỉ nhận lại sự thờ ơ, rộ tin rằng Brooklyn cảm thấy mệt mỏi với những màn phô diễn tình cảm trên truyền thông của bố mẹ, cho rằng đó chỉ là nỗ lực bảo vệ giá trị thương hiệu "Brand Beckham" thay vì giải quyết những mâu thuẫn cốt lõi bên trong. Trong khi đó, Victoria được cho là đã "suy sụp hoàn toàn" khi Brooklyn không đối thoại với gia đình.

Brooklyn và Nicola Peltz tận hưởng cuộc sống riêng (Ảnh: Getty)

Trong khi mối quan hệ với gia đình gốc rạn nứt, cuộc hôn nhân của Brooklyn và Nicola Peltz lại bền chặt hơn bao giờ hết. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của Nicola vào ngày 9/1 vừa qua, Brooklyn đã không tiếc lời ca ngợi vợ trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật thiên thần của anh. Mỗi ngày bên em đều là một món quà. Anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới". Cặp đôi hiện đang tận hưởng cuộc sống tại những biệt thự triệu đô ở Mỹ, hoàn toàn hòa nhập vào giới thượng lưu tại đây.