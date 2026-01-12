Tất cả những gì người ta biết về Brooklyn Beckham chỉ là "con trai của David Beckham": Cậu ấm bất tài còn bất hiếu

Brooklyn Beckham - cái tên sinh ra đã ở vạch đích - một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khi những thông tin xoay quanh mối quan hệ rạn nứt giữa anh và gia đình nổi tiếng nhất nhì thế giới bóng đá tiếp tục leo thang. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến gay gắt cho rằng: tất cả những gì công chúng biết về Brooklyn đến nay vẫn chỉ gói gọn trong 6 chữ "con trai của David Beckham".

Từng thử sức qua đủ mọi lĩnh vực từ nhiếp ảnh, nấu ăn, thời trang cho tới kinh doanh, nhưng Brooklyn liên tục bị nhận xét là thiếu dấu ấn cá nhân, không có thành tựu nổi bật đủ để thoát khỏi cái bóng quá lớn của bố mẹ. Điều này khiến mỗi động thái của anh đều bị soi xét kỹ lưỡng, đặc biệt là sau khi kết hôn với Nicola Peltz - ái nữ của gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất nước Mỹ.

Brooklyn và bà xã Nicola Peltz đang xa cách gia đình Beckham (Ảnh: IGNV)

Cưới vợ giàu, cuộc sống sang chảnh hơn, Brooklyn bị cho là dần thay đổi. Trên MXH, dân tình phát hiện cậu cả nhà Beckham xoá hoặc chặn tương tác với bố mẹ và các em ruột. Không dừng lại ở đó, theo một số nguồn tin từ truyền thông Anh, Brooklyn còn được cho là yêu cầu David và Victoria Beckham không liên lạc trực tiếp, không nhắc tên mình trên MXH, mà mọi trao đổi phải thông qua luật sư riêng của anh.

Gia đình Beckham đang mâu thuẫn nặng nề (Ảnh: IGNV)

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận "nổ tung". Nhiều bình luận mỉa mai cho rằng Brooklyn đang "ảo tưởng quyền lực" sau khi bước chân vào gia đình nhà vợ, trong khi bản thân chưa thực sự tự lập hay chứng minh được năng lực cá nhân. Một bộ phận netizen thậm chí còn thẳng thắn nhận xét: "Không tài năng nổi bật, không tự lực, không ý chí - thứ duy nhất anh có là xuất thân", "Bất tài còn bất hiếu", "Tất cả những gì người ta biết về anh ta là con trai của David Beckham, còn anh ta tưởng mình tài cán lắm"...

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng mâu thuẫn gia đình là chuyện riêng tư, không nên chỉ nhìn từ một phía. Tuy nhiên, với việc liên tục xuất hiện trong các lùm xùm liên quan đến bố mẹ ruột, Brooklyn Beckham đang tự đẩy hình ảnh của mình vào thế khó: từ cậu quý tử được kỳ vọng trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất nhà Beckham.