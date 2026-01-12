Xúc động: Lý Hoàng Nam lên ngôi vô địch, giành cúp vàng tặng VĐV tennis - pickleball Lê Công Tiễn vừa đột ngột qua đời

Chiến thắng ở trận chung kết nội dung Open tại Giải Nam Á Bank Pickleball Cup - Lâm Đồng 2026 không chỉ là khoảnh khắc đăng quang của Lý Hoàng Nam và Văn Phương, mà còn là một lát cắt đầy xúc động về tình đồng đội, khi chiếc cúp vàng danh giá được dành tặng cho Lê Công Tiễn - người anh em vừa đột ngột qua đời.

Bước vào trận đấu cuối cùng tối 11/1, cặp đôi Lý Hoàng Nam - Văn Phương đối đầu với bộ đôi Đạt Trố - Patil. Trận chung kết diễn ra căng thẳng ngay từ những pha bóng đầu tiên, Đạt Trố và Patil thắng ván 1 đầy kịch tính. Sau đó, Lý Hoàng Nam và Văn Phương đã có màn lội ngược dòng ấn tượng và thắng áp đảo ván 3 để lên ngôi xứng đáng, vô địch nội dung Open.

Thế nhưng, khoảnh khắc khiến khán giả lặng người lại đến sau trận đấu. Khi đứng trên bục vinh quang, nâng cao chiếc cúp vô địch, niềm vui chiến thắng của Lý Hoàng Nam và Văn Phương pha lẫn sự trầm lắng. Bởi chiếc cúp này không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực thi đấu, mà còn là món quà tinh thần gửi tới Lê Công Tiễn - người đồng đội thân thiết vừa qua đời.

Trên trang cá nhân, Lý Hoàng Nam chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng khiến nhiều người nghẹn ngào: "Hứa sẽ mang quà về tặng anh, cảm ơn anh đã phù hộ tụi em". Không cần quá nhiều lời, câu nói ấy đủ để thấy tình cảm gắn bó và sự mất mát lớn mà những người ở lại đang phải đối diện.





Hình ảnh Lý Hoàng Nam và Văn Phương cầm cúp vàng và Lý Hoàng Nam mộc mạc bên người đồng đội cũ đang lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả để lại bình luận chia sẻ, cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc đẹp và giàu cảm xúc nhất của giải đấu năm nay.

Bởi hơn cả thắng - thua, thể thao còn là nơi lưu giữ tình người, tình anh em và những ký ức không thể thay thế. Chức vô địch nội dung Open - Giải Nam Á Bank Pickleball Cup Lâm Đồng 2026 vì thế không chỉ được nhắc đến như một chiến thắng chuyên môn, mà còn là một lời tri ân lặng lẽ, đầy yêu thương mà Lý Hoàng Nam dành cho người đồng đội đã khuất.