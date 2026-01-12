Saigon Phantom chính thức lên tiếng về drama tình cảm của cựu HLV với tuyển thủ

Cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam mới đây dậy sóng trước bài đăng của Huỳnh Trung Hiếu (Titan) - cựu HLV của Saigon Phantom (SGP). Theo đó, Titan đã bất ngờ công khai bản thân là người song tính (bisexual) và thừa nhận nguyên nhân rời ghế nóng xuất phát từ những rung động tình cảm dành cho một tuyển thủ trong đội. Dù cựu HLV này khẳng định đó chỉ là cảm xúc tinh thần và luôn giữ giới hạn vì đã có gia đình, nhưng việc công khai nhắc đến vấn đề nhạy cảm này đã tạo nên hai luồng dư luận trái chiều dữ dội.

Titan - cựu HLV Saigon Phantom vừa có bài đăng gây chấn động

Ngay sau khi sự việc bùng nổ, đội tuyển Saigon Phantom đã lập tức phát đi thông báo chính thức về vấn đề này. Trong thông báo, Saigon Phantom khẳng định những nội dung mà cựu HLV chia sẻ hoàn toàn xuất phát từ quan điểm chủ quan và thiếu cơ sở xác thực. Đội tuyển nhấn mạnh rằng tuyển thủ được nhắc đến trong câu chuyện không hề có bất kỳ hành vi, lời nói hay động thái nào thể hiện sự đáp lại tình cảm.

Thông báo mới nhất từ Saigon Phantom

Phía SGP làm rõ rằng những hình ảnh hay video tương tác giữa hai bên đang bị lan truyền thực chất chỉ là những hoạt động bình thường trong môi trường tập thể, hoàn toàn không mang hàm ý tình cảm cá nhân. Tại thời điểm đó, tuyển thủ này không hề hay biết về trạng thái tâm lý bất thường của cựu HLV. Do đó, mọi sự suy diễn từ cộng đồng mạng hay từ chính người trong cuộc theo hướng khác đều là vô căn cứ và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tuyển thủ.

Đáng chú ý, thông báo của Saigon Phantom còn tiết lộ những chi tiết chưa từng được công bố về lý do thực sự dẫn đến sự ra đi của HLV cũ. Theo đó, tuyển thủ liên quan đã nhiều lần cảm thấy bị làm phiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thi đấu và đã chủ động cảnh báo để chấm dứt sự việc. Tuy nhiên, khi các hành vi này vẫn tiếp diễn và vượt ngoài tầm kiểm soát, tuyển thủ buộc phải báo cáo trực tiếp sự việc lên ban Quản lý đội tuyển.

Ban lãnh đạo SGP cho biết, việc họ lựa chọn phương án im lặng và giải quyết êm đẹp trong quá khứ là xuất phát từ thiện chí và mong muốn giữ gìn hình ảnh chung cho cả hai bên. Tuy nhiên, động thái này không đồng nghĩa với việc họ chấp nhận các thông tin sai sự thật đang được lan truyền hiện nay. Đội tuyển khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo vệ quyền riêng tư và sự ổn định tâm lý cho các tuyển thủ để họ tập trung vào chuyên môn thi đấu.

Saigon Phantom thể hiện thái độ cứng rắn trước các hành vi dẫn dắt dư luận sai lệch. Đội tuyển cho biết đang nỗ lực liên hệ với cựu HLV để yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các bài viết và nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cũng như cá nhân tuyển thủ. Đồng thời, SGP tuyên bố sẽ theo dõi sát sao diễn biến sự việc và không ngần ngại áp dụng các biện pháp pháp lý, bao gồm lập vi bằng và thu thập chứng cứ để xử lý mọi hành vi không hợp tác hoặc tiếp tục xâm phạm danh dự, nhân phẩm của các thành viên trực thuộc theo quy định của pháp luật.