Gắt thật: Dâu cả xoá sạch ảnh với gia đình Beckham, nói một điều về "ekip" nhà ngoại tỷ phú gây chú ý

Drama gia đình Beckham tiếp tục leo thang theo cách không ai ngờ tới. Giữa lúc Brooklyn Beckham bị chính em trai xác nhận đã chặn toàn bộ cha mẹ và anh em ruột trên mạng xã hội, Nicola Peltz - nàng dâu cả nhà Beckham - lại có động thái khiến dân tình chú ý: xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến gia đình chồng khỏi Instagram, đồng thời đăng bài tri ân "đội ngũ của tôi" kèm loạt ảnh gia đình ruột thịt.

Dâu cả nhà Beckham gỡ sạch các ảnh liên quan đến gia đình chồng khỏi Instagram cá nhân gây sốc (Ảnh: Getty)

Theo truyền thông quốc tế, Nicola đã âm thầm gỡ bỏ nhiều bài đăng từng xuất hiện David - Victoria Beckham và các thành viên trong gia đình chồng. Đáng chú ý nhất là bài chúc mừng sinh nhật Victoria Beckham năm 2024 - động thái từng được xem như bằng chứng "dập tắt" tin đồn mẹ chồng - nàng dâu bất hòa. Khi đó, Nicola gọi Victoria là "mẹ chồng xinh đẹp" và khẳng định yêu bà rất nhiều, còn Victoria cũng đáp lại vô cùng tình cảm. Thế nhưng hiện tại, bài đăng này đã hoàn toàn biến mất.

Nicola đã xoá ảnh chung cùng mẹ chồng - Victoria (Ảnh: IGNV)

Các thành viên trong gia đình Beckham "bay màu" khỏi Instagram của nàng dâu cả Nicola Peltz (Ảnh: Getty)

Chưa dừng lại ở việc "dọn dẹp" Instagram, Nicola tiếp tục gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới bên chồng Brooklyn và gia đình ruột, kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: "Biết ơn ekip của tôi". Trong bối cảnh căng thẳng với nhà Beckham đang ở đỉnh điểm, cách gọi gia đình mình là "crew" (đội ngũ) khiến cư dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi: đây chỉ là lời tri ân đơn thuần hay một tuyên bố ngầm về tranh đấu?".



Từ đây, nhiều người cho rằng Nicola không chỉ ủng hộ chồng trong cuộc đối đầu với gia đình Beckham mà còn chủ động tách mình khỏi hình ảnh nhà chồng, ít nhất là trên mặt trận mạng xã hội. Việc xóa ảnh cũ và chỉ chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình ruột càng khiến netizen tin rằng mối quan hệ giữa hai bên đã thực sự rạn nứt nghiêm trọng.

Dâu cả nhà Beckham tri ân "ê-kip" của riêng mình giữa ồn ào xoá sạch ảnh với nhà chồng (Ảnh: IGNV)

Thực tế, tin đồn bất hòa giữa Nicola Peltz và Victoria Beckham đã âm ỉ từ đám cưới xa hoa năm 2022, khi Nicola không mặc váy cưới do thương hiệu của mẹ chồng thiết kế. Dù nàng dâu từng nhiều lần phủ nhận thù hằn và khẳng định "không có gia đình nào hoàn hảo", nhưng sau đám cưới, Nicola và Brooklyn hiếm khi xuất hiện cùng nhà Beckham trong thời gian dài.

Đỉnh điểm là việc truyền thông tiết lộ Brooklyn từng yêu cầu cha mẹ chỉ liên lạc với anh thông qua luật sư, xuất phát từ việc anh cho rằng có nhiều bài báo tiêu cực nhắm vào vợ mình. Dù không có hành động pháp lý chính thức, động thái này cho thấy mối quan hệ gia đình đã rơi vào trạng thái "đóng băng".

Trong khi David và Victoria được cho là vẫn chưa từ bỏ hy vọng hàn gắn với con trai, thì những gì Nicola Peltz đang thể hiện - từ xóa ảnh gia đình Beckham đến công khai biết ơn "ekip của tôi" - lại khiến công chúng có cảm giác rằng drama gia tộc quyền lực bậc nhất showbiz thế giới này chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn ngày càng gắt hơn.