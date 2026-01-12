Bi kịch của "người bay" huyền thoại: Tử vong vì dù không kịp mở sau cú nhảy 305m

Theo Daily Mail, ngày 5/1 vụ việc đau lòng xảy ra khi Brendan Weinstein thực hiện cú nhảy từ một vách núi hiểm trở tại Nam Phi ở độ cao khoảng 305m (tương đương 1.000 feet). Theo các báo cáo ban đầu, sự cố xảy ra khi Weinstein đang trong quá trình bay lượn với bộ đồ bay.

Dù là một chuyên gia bậc thầy về xử lý tình huống trên không, nhưng trong lần nhảy này, chiếc dù của anh đã không kịp mở hoặc gặp trục trặc kỹ thuật trong thời điểm then chốt. Ở độ cao thấp và tốc độ rơi tự do cực lớn, Weinstein đã không còn thời gian để khắc phục sự cố, dẫn đến va chạm mạnh với địa hình và tử vong tại chỗ.

Brendan Weinstein tai nạn nhảy dù qua đời (Ảnh: FBNV)

Brendan Weinstein không chỉ là một vận động viên; anh được xem là một biểu tượng của cộng đồng thể thao mạo hiểm. Trên các diễn đàn thể thao mạo hiểm, hàng nghìn người hâm mộ và đồng nghiệp đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của anh.

Cái chết của Weinstein là một lời nhắc nhở tàn khốc về sự nguy hiểm của bộ môn nhảy dù – môn thể thao vốn được mệnh danh là "trò chơi của tử thần". Dù được trang bị công nghệ hiện đại và kinh nghiệm hàng ngàn lần nhảy, các vận động viên vẫn phải đối mặt với rủi ro cực lớn từ sức gió, địa hình và sự cố thiết bị.