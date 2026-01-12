Link xem U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út hôm nay lúc 23h30 ở đâu?

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu "chung kết" bảng A với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào lúc 23h30 tối nay 12/1.

Thông tin trận đấu: Thời gian: 23h30 đêm nay (12/1/2026) Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al Faisal (Jeddah, Ả Rập Xê Út) Kênh truyền hình: Trực tiếp trên VTV5, TV360 và FPT Play.

Thông tin trước trận đấu

Sau hai chiến thắng thuyết phục trước Jordan và Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đang ở ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, thử thách thực sự mang tên Ả Rập Xê Út – nhà cựu vô địch và cũng là đội chủ nhà của giải đấu năm nay mới là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của U23 Việt Nam.

Về lý thuyết, U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đi tiếp với vị trí nhất bảng. Dẫu vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan. Bởi trận thua sốc 2-3 trước Jordan đã đẩy đội chủ nhà vào thế khó, buộc phải thắng Việt Nam để chắc chắn có vé đi tiếp.