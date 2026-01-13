Không có trên tivi: HLV Kim Sang-sik nói lời 'sấm truyền' trong phòng thay đồ giúp U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á

HLV Kim Sang-sik lên tinh thần cho U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út (Video: VFF)

23h30 đêm 12/1, ĐT U23 Việt Nam ra sân trong trận đấu cuối vòng bảng U23 châu Á 2026 gặp đội chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út. Trong phòng thay đồ trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã dõng dọc đọc tên từng cầu thủ trong đội hình xuất phát rồi dùng giọng nói sang sảng dặn dò toàn bộ đội tuyển ở trận đấu quan trọng quyết định tấm vé đi tiếp của U23 Việt Nam.

"Nhật Minh, Lý Đức, Anh Quân, Xuân Bắc,... Đây là đội hình xuất phát. Hôm nay, các bạn ra sân trước cũng như các bạn ra sân sau, đều phải ở trong tâm thế sẵn sàng, tập trung. Đặc biệt hôm nay tôi yêu cầu các tiền đạo, các cầu thủ đá tấn công hãy cố gắng làm sao thi đấu tốt trong 45 phút đầu tiên, có bao nhiêu sức là bung hết ra", HLV Kim Sang-sik truyền tải thông điệp tới các học trò.

Ông Kim Sang-sik đặc biệt nhấn mạnh các cầu thủ cần sự bình tĩnh và tuân thủ chiến thuật, hạn chế những tình huống phạm lỗi.

"Đối phương đang cần chiến thắng, chúng ta càng cần phải bình tĩnh hơn để thực hiện những gì mà chúng ta đã đề ra về mặt chiến thuật và khâu tổ chức. Mọi người cũng đã nghe trưởng đoàn Trần Anh Tú chia sẻ, đây là sân nhà của đối phương, chúng ta là đội khách, vì vậy chúng ta càng cần bình tĩnh, đặc biệt là các tình huống ở vòng cấm, chúng ta không nên để xuất hiện những động tác thừa hay phạm lỗi trước cầu môn, đặc biệt các tình huống cố định, các bạn phải thật cẩn trọng".

U23 Việt Nam đầy tự tin tại VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: Ted Trần)

Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định tinh thần đoàn kết tuyệt đối của U23 Việt Nam: "Chúng ta có cơ hội lớn để vào tứ kết nhưng chúng ta không được chủ quan, chúng ta thật sự tập trung vào trận đấu hôm nay. Hôm nay BHL cùng 23 cầu thủ cùng nhau đoàn kết tạo nên chiến thắng".

Và đúng như những gì HLV Kim Sang-sik đã đề ra, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc khiến người hâm mộ vỡ oà cảm xúc.