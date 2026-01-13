Lần đầu tiên trong lịch sử: U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận, loại luôn đội chủ nhà, tạo kỉ lục vô tiền khoáng hậu

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam khiến người hâm mộ bùng nổ niềm vui khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỉ số 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026. Chiến thắng ngay trên sân của đội chủ nhà không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm trọn vẹn, mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối - một cột mốc lịch sử chưa từng có của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Trước khi giải đấu khởi tranh, không ít lo ngại được đặt ra khi U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần", quy tụ toàn những đối thủ có thể hình, thể lực và lối chơi giàu sức mạnh đến từ Tây Á. Thế nhưng, bằng bản lĩnh, sự lì lợm và tinh thần thi đấu máu lửa, U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua mọi thử thách để hiên ngang bước tiếp.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi với chiến thắng 2-0 thuyết phục trước U23 Jordan, tạo đà tâm lý cực tốt cho hành trình phía trước. Sang lượt trận thứ hai, đoàn quân áo đỏ tiếp tục thể hiện sự già dặn khi vượt qua U23 Kyrgyzstan trong thế trận không hề dễ dàng với kết quả 2-1. Và đến trận đấu cuối cùng gặp U23 Ả Rập Xê Út - đội chủ nhà giàu tham vọng –-U23 Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và lạnh lùng cần thiết để hoàn tất cú "hat-trick chiến thắng" ở vòng bảng.

Ảnh: VFF

Người hùng của trận đấu quyết định ấy không ai khác ngoài Nguyễn Đình Bắc. Phút 64, từ đường chuyền tinh tế của Ngọc Mỹ, tiền đạo sinh năm 2004 bứt tốc xuống sát đáy biên rồi tung cú sút chân trái ở góc cực hẹp, làm tung lưới U23 Ả Rập Xê Út trong sự ngỡ ngàng của cả hàng phòng ngự đối phương. Một khoảnh khắc toả sáng đúng lúc, thể hiện đầy đủ bản lĩnh, sự tự tin và cái duyên ghi bàn của chân sút trẻ đang được kỳ vọng bậc nhất của U23 Việt Nam.

Không chỉ hàng công biết cách lên tiếng, hành trình toàn thắng của U23 Việt Nam còn in đậm dấu ấn của một hệ thống thi đấu kỷ luật và chắc chắn. Hàng phòng ngự chơi tập trung, thủ môn Trần Trung Kiên liên tục có những pha cứu thua xuất thần, giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ các đối thủ Tây Á. Sự gắn kết giữa các tuyến, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi đã tạo nên một tập thể U23 Việt Nam cực kỳ khó bị đánh bại.

Ảnh: VFF

Với 9 điểm tuyệt đối sau vòng bảng, U23 Việt Nam không chỉ hiên ngang vào tứ kết mà còn thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tham dự U23 châu Á. Thành tích này không đơn thuần là con số, mà là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trưởng thành của lứa cầu thủ trẻ, cũng như cho thấy bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng ở cấp độ trẻ.

U23 châu Á 2026 vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ mộng. Khi tinh thần đang lên cao, phong độ ổn định và niềm tin được đặt đúng chỗ, câu hỏi được đặt ra lúc này có lẽ là: Ai cản được U23 Việt Nam đây?