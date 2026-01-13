Real Madrid sa thải Xabi Alonso sau trận thua cay đắng Barcelona

Câu lạc bộ Real Madrid đã chính thức xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Xabi Alonso. Quyết định này được đưa ra ngay sau thất bại cay đắng của "Kền kền trắng" trước đại kình địch Barcelona tại Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng 12/1.

Xabi Alonso bị sa thải (Ảnh: Getty)

Thất bại 2-3 trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của Alonso. Dù mới chỉ tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabéu được 7 tháng, cựu chiến lược gia của Bayer Leverkusen đã không thể giúp đội bóng hoàng gia duy trì sự ổn định cần thiết.

Trong thông cáo báo chí, ban lãnh đạo Real Madrid chia sẻ:

"Real Madrid và Xabi Alonso đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Câu lạc bộ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Xabi vì sự chuyên nghiệp và cống hiến của ông. Bernabéu sẽ luôn là nhà của ông".

Hiện tại, chiếc ghế nóng tại Madrid đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Những tin đồn về người kế nhiệm đang lan truyền nhanh chóng, HLV Zinedine Zidane một lần nữa được nhắc đến cho khả năng trở lại dẫn dắt đội bóng lần thứ ba. Bên cạnh đó, Jurgen Klopp cũng được xem là một ứng viên nặng ký nếu ông sẵn sàng kết thúc kỳ nghỉ ngơi của mình.