Ghi siêu phẩm góc cực hẹp vào lưới Saudi Arabia, Đình Bắc tiết lộ chỉ dẫn đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

Vào sân từ đầu hiệp hai trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia, Đình Bắc tạo ra nhiều đột biến cho hàng công U23 Việt Nam. Chân sút xứ Nghệ hoạt động năng nổ và có những tình huống bứt tốc khiến hàng thủ đội bạn chao đảo.

Điểm nhấn lớn nhất của Đình Bắc đương nhiên là bàn thắng ở phút 64. Từ góc rất hẹp, tiền đạo đang khoác áo CLB CAHN tung cú sút quyết đoán. Bóng đi với lực mạnh vào góc gần và làm tung lưới trước sự bất ngờ của thủ môn Saudi Arabia.

Đình Bắc ghi bàn ở góc rất hẹp

Sau trận đấu, Đình Bắc tiết lộ những chỉ dẫn đặc biệt của HLV Kim Sang-sik trước thời điểm anh có được siêu phẩm để đời. Theo đó, ông Kim yêu cầu cậu học trò chú ý vào những tình huống đánh biên và khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương.

Những chỉ dẫn từ HLV Kim Sang-sik đã phát huy tác dụng. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng, Ngọc Mỹ sau khi cướp được bóng đã tăng tốc đâm thẳng xuống cánh trái trước khi chuyền cho Đình Bắc. Đình Bắc cũng dùng tốc độ của mình để đi bóng vặn lưng hậu vệ đối phương và mở ra khoảng trống cho pha dứt điểm.

Đình Bắc đang là niềm cảm hứng cho hàng công U23 Việt Nam

Bên cạnh mặt trận tấn công, Đình Bắc cho biết HLV Kim Sang-sik cũng dặn anh phải tích cực hỗ trợ cho việc phòng ngự. Chân sút xứ Nghệ thực hiện đúng như lời HLV dặn dò khi có tổng cộng 4 lần thu hồi bóng thành công, góp phần giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới trước U23 Saudi Arabia.

Khép lại vòng bảng, Đình Bắc dẫn đầu danh sách ghi bàn của U23 Việt Nam với 2 pha lập công. Anh cũng đã có 2 lần được nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.