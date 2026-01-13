Trong lượt trận cuối cùng bảng A giải U23 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng nay 13/1, U23 Việt Nam đã có một trận đấu đầy bản lĩnh trước đối thủ mạnh U23 Ả Rập Xê Út.

Phút 64, từ đường kiến tạo sắc nét của Ngọc Mỹ, Đình Bắc có pha khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm chéo góc quyết đoán, đánh bại thủ thành Hamed Yousef, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Với màn trình diễn chói sáng, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức bầu chọn Nguyễn Đình Bắc là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Đây là phần thưởng xứng đáng cho tiền đạo sinh năm 2004, bởi ngoài bàn thắng quý giá, anh còn đóng góp cực lớn vào lối chơi chung nhờ khả năng pressing tầm cao và sự tự tin trong các tình huống đột phá cá nhân.

Đình Bắc xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: VFF)

Số liệu thống kê cho thấy, kể từ khi có mặt trên sân, Đình Bắc là cầu thủ tạo ra nhiều áp lực nhất lên hàng phòng ngự đối phương, giúp U23 Việt Nam chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách mượt mà.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Saudi Arabia không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đi vào lịch sử. Lần đầu tiên, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng tại một kỳ U23 châu Á.

Chia sẻ sau trận đấu, người hùng Đình Bắc xúc động: "Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần Việt Nam để dành tặng niềm vui này cho người hâm mộ. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa cho chặng đường cam go phía trước".