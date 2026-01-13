Vào tứ kết nhờ Saudi Arabia thua trận, cầu thủ Jordan phấn khích ôm chầm lấy ngôi sao U23 Việt Nam

Lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Jordan đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 1-0. Nhưng các cầu thủ Jordan không nắm trong tay quyền tự quyết. Họ phải chờ đợi kết quả từ trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia mới biết mình có đi tiếp không.

Trận đấu của Jordan kết thúc trước, các cầu thủ cùng ban huấn luyện hồi hộp theo dõi những phút cuối trận đấu còn lại. Và tin vui đã đến với U23 Jordan, U23 Việt Nam thắng 1-0 U23 Saudi Arabia. Kết quả này giúp U23 Jordan giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng, còn ngôi đầu thuộc về U23 Việt Nam.

Xếp hạng chung cuộc bảng A giải U23 châu Á 2026.

U23 Jordan ăn mừng trên sân sau khi biết tin U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia

Màn ăn mừng đầy phấn khích của U23 Jordan kéo dài từ trên sân cho đến khách sạn. Đặc biệt, cầu thủ U23 Jordan còn chia vui và nói lời cảm ơn U23 Việt Nam vì đã thể hiện tinh thần fair-play trong trận đấu cuối cùng.

Các cầu thủ U23 Jordan ăn mừng và nói lời cảm ơn U23 Việt Nam

Tại vòng tứ kết, U23 Jordan sẽ chạm trán U23 Nhật Bản. Trong khi đó, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ được xác định sau khi khép lại lượt trận cuối cùng bảng B.