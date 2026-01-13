Chơi một trận đẳng cấp, thủ môn U23 Việt Nam nói lời mạnh mẽ: Khí phách Việt Nam là đây!

“Chắc chắn rồi, bước ra sân thì mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm và luôn chơi với hơn 100% khả năng của mình”, thủ môn Trung Kiên trả lời câu hỏi của ban tổ chức sau khi cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỉ số 1-0 vào rạng sáng nay (13/1).

Với việc chỉ cần hòa để đi tiếp với ngôi nhất bảng, U23 Việt Nam có lợi thế lớn so với đội chủ nhà. Bởi vậy, không bất ngờ khi phóng viên của AFC đặt câu hỏi về việc U23 Việt Nam có chủ động chơi cầu hòa hay không. Thế nhưng Trung Kiên đã đáp lại một cách đầy thẳng thắn, thể hiện rõ quyết tâm thắng trận của U23 Việt Nam.

Trung Kiên và các đồng đội đã đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà.

Trên thực tế, U23 Việt Nam liên tục bị đối phương dồn ép ở trận đấu này. U23 Ả Rập Xê Út đã tung ra tới gần 30 pha dứt điểm, trong đó có 7 lần sút bóng trúng đích, nhưng tất cả đều bị thủ môn Trung Kiên chặn đứng.

Màn trình diễn xuất sắc của thủ thành này góp công giúp U23 Việt Nam có được thắng lợi chung cuộc, qua đó hiên ngang vào bán kết với ngôi đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng.

"Chúng tôi rất vui, hứng khởi khi giành 9 điểm tuyệt đối. Toàn đội sẽ cố gắng hơn nữa để thể hiện tại vòng tứ kết.

Sau mỗi trận đấu, U23 Việt Nam đều rút kinh nghiệm và phân tích đối thủ tiếp theo của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng ở những trận đấu tiếp theo”, thủ môn của U23 Việt Nam chia sẻ.