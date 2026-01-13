FIFA vinh danh Đình Bắc và Trung Kiên

Rạng sáng ngày 13/1/2026, bóng đá Việt Nam một lần nữa khiến châu lục phải ngả mũ khi đội tuyển U23 đánh bại đương kim á quân U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng A mà còn thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi lần đầu tiên toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ VCK U23 Châu Á.

FIFA khen ngợi

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trang Fanpage chính thức của FIFA World Cup đã đăng tải hình ảnh thủ môn Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đáng chú ý, FIFA đã sử dụng cách ví von đầy phấn khích "Bay như TK, Sút như ĐB7". Việc viết tắt tên kèm số áo theo phong cách của các siêu sao thế giới cho thấy sự công nhận đặc biệt dành cho màn trình diễn của bộ đôi này.

FIFA đăng tài về Trung Kiên và Đình Bắc (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó Trần Trung Kiên (TK1 đã chơi như một "bức tường thành" với những pha cứu thua xuất thần, bảo toàn mảnh lưới trước sức ép nghẹt thở của đội bóng Tây Á. Còn Nguyễn Đình Bắc (ĐB7)tiếp tục khẳng định vị thế "ngòi nổ" nguy hiểm nhất với pha lập công quyết định, thể hiện nhãn quan và kỹ thuật thượng thừa.

Không đứng ngoài cuộc, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cũng dành riêng một bài đăng để ca ngợi bản lĩnh của U23 Việt Nam. AFC nhấn mạnh: "Việt Nam vượt qua đội chủ nhà và tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách nhất bảng A".

Đình Bắc ăn mừng (Ảnh: Ted Trần)