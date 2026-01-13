HLV Kim Sang-sik viết tiếp kỳ tích, lập "siêu kỷ lục": U23 Việt Nam 4 giải liên tiếp chưa thua, 14 trận toàn thắng!

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Ả Rập Xê Út không chỉ đưa Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026 mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử. HLV Kim Sang-sik và các học trò đã tạo ra 14 trận thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức, điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển, chiến lược gia người Hàn Quốc đã biến U23 Việt Nam thành một tập thể đầy bản lĩnh và hiệu quả. Chuỗi 14 trận toàn thắng kéo dài từ giải U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33 cho đến VCK U23 châu Á hiện tại. Đây là chuỗi thắng dài nhất mà một đội tuyển Việt Nam từng đạt được ở mọi cấp độ.

Nhìn sâu vào các con số, sự thăng hoa của đội quân áo đỏ càng trở nên đáng nể. Trong hành trình này, các học trò của ông Kim đã ghi tới 26 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 6 lần. Đặc biệt, hàng phòng ngự thép đã giữ sạch lưới tới 9 trận, tạo nên một nền tảng vững chắc cho những chiến tích vang dội. Với phong độ này, U23 Việt Nam hiện chỉ còn cách kỷ lục 17 trận thắng liên tục của Thái Lan đúng 3 trận đấu nữa.

Hàng loạt kỷ lục được ông Kim Sang-sik viết tiếp cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Không chỉ dừng lại ở các kỷ lục về trận đấu, HLV Kim Sang-sik còn đang cho thấy hiệu suất làm việc cực kỳ ấn tượng khi hiện thực hóa mọi mục tiêu trong hợp đồng với VFF. Có thể nói, ông Kim đang sở hữu "bàn tay Midas" khi chạm vào giải đấu nào là có thành tích ở giải đấu đó.

Danh sách danh hiệu của ông trong hơn một năm qua là minh chứng rõ nét nhất cho đến hiện tại:

- Vô địch AFF Cup 2024 cùng Đội tuyển Quốc gia.

- Vô địch U23 Đông Nam Á

- Giành HCV SEA Games 33.

- Lọt vào tứ kết U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng thuyết phục.

HLV Kim Sang-sik đang làm điều mà chưa ai làm được (Ảnh: AFF)

Chưa dừng lại ở đó, vận may và sự nỗ lực còn đang song hành cùng chiến lược gia người Hàn Quốc. Với việc AFC đang hoàn tất án phạt xử thua đội tuyển Malaysia do sai phạm giấy tờ cầu thủ nhập tịch, Đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ hoàn thành thêm một mục tiêu quan trọng nữa là vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

Việc vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng và loại cả đương kim đối thủ sừng sỏ như Ả Rập Xê Út đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới toàn châu lục. HLV Kim Sang-sik không chỉ xây dựng một đội bóng để chiến thắng ở Đông Nam Á, mà đang từng bước nâng tầm đẳng cấp của các cầu thủ trẻ Việt Nam ở khu vực châu Á.

Với tâm lý hưng phấn và sự tự tin cao độ từ chuỗi 14 trận bất bại, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa tại vòng knock-out sắp tới, viết tiếp những trang sử vàng dưới triều đại đầy hứa hẹn của HLV Kim Sang-sik.