Chấm điểm U23 Việt Nam: Đình Bắc xuất sắc nhất mà vẫn thua một cầu thủ

Trong thắng lợi nghẹt thở 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út tại VCK U23 Châu Á 2026 rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc một lần nữa chứng minh cái duyên ghi bàn ở những thời điểm quyết định.

Phút 64, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, Đình Bắc phối hợp cùng Ngọc Mỹ trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, đánh bại thủ môn đội bạn. Với pha lập công duy nhất này, không ngạc nhiên khi Ban tổ chức giải đấu vinh danh anh là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Tuy nhiên, nếu xét trên thang điểm dựa trên dữ liệu chuyên môn của Flashscore, vị trí số 1 lại gọi tên thủ thành Trần Trung Kiên. Thủ môn thuộc biên chế HAGL được chấm tới 8,3 điểm, cao nhất trong số các cầu thủ góp mặt trên sân.

Sở dĩ có sự chênh lệch này là bởi Trung Kiên đã có một ngày làm việc "không ngơi nghỉ" để bảo vệ thành quả của Đình Bắc. Thống kê chỉ ra thủ môn U23 Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 7 pha cứu thua xuất thần.

Trung Kiên được chấm điểm cao nhất U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng bị cản phá (xG) đạt mức 1.0, nghĩa là những pha phản xạ của Trung Kiên có giá trị tương đương với việc ngăn chặn một bàn thua mười mươi cho U23 Việt Nam.

Bên cạnh Trung Kiên, đây cũng là trận đấu ghi dấu ấn đậm nét của hệ thống phòng ngự mà HLV Kim Sang-sik xây dựng. Các hậu vệ như Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn đều nhận được mức điểm khá cao (7,6), tiếp theo là Nhật Minh (7,5) và Lý Đức (7,4).

Sự chắc chắn của tuyến dưới đã tạo tiền đề cho những quân bài chiến thuật như Đình Bắc (6,9 điểm) hay Khuất Văn Khang (7,2 điểm) yên tâm dâng cao gây đột biến. Chiến thắng này không chỉ đưa U23 Việt Nam vào tứ kết mà còn khẳng định bản lĩnh của một thế hệ cầu thủ mới, mỗi cá nhân đều có thể trở thành người hùng theo cách riêng của mình.