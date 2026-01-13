Chủ tịch VFF nói điều đặc biệt khi U23 Việt Nam tạo lịch sử ở U23 châu Á, vượt lứa Quang Hải, Công Phượng

Chủ tịch VFF động viên các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026 (Video: VFF)

Sau khi U23 Việt Nam chính thức khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026 bằng thành tích toàn thắng, lập nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ ngắn gọn nhưng cực kỳ đáng chú ý, thể hiện rõ sự tỉnh táo, thực tế và niềm tin đặt đúng chỗ vào các cầu thủ trẻ.

Điều đầu tiên được người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhấn mạnh lại không phải là chiến thắng hay kỷ lục, mà là yếu tố kỷ luật: "Không ai bị 2 thẻ đúng không. Chỉ có 1 thể thôi đúng không, chưa ai bị 2 thẻ". Một chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, cho thấy U23 Việt Nam không chỉ chơi hay mà còn chơi thông minh, giữ được lực lượng tốt nhất cho trận tứ kết - yếu tố sống còn ở các giải đấu ngắn ngày.

U23 Việt Nam làm nên lịch sử khi vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng, loại chủ nhà Ả Rập Xê Út (Ảnh: AFC)

Nói về thành tích, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến những "lần đầu tiên" của bóng đá Việt Nam tại U23 châu Á 2026: "Chúng ta lần đầu tiên giành 3 trận thắng và loại chủ nhà. Lần đầu tiên thắng Saudi Arabia, chưa bao giờ thắng, kể cả các anh, lứa U23 và các lứa trẻ hơn". Đây không chỉ là chiến thắng của riêng một giải đấu, mà là dấu mốc lịch sử, khẳng định sự tiến bộ bền bỉ của các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam qua từng năm.

Tuy nhiên, thay vì nói về kỳ vọng xa hơn hay những mục tiêu hào nhoáng, Chủ tịch VFF lại nhanh chóng kéo mọi thứ trở về thực tế: "Thành tích đáng biểu dương. Bây giờ trận tiếp theo quan trọng, từng bước một thôi, không nói hay được". Một câu nói ngắn nhưng đủ cho thấy quan điểm rất rõ ràng: chiến thắng là để ghi nhận, nhưng không được phép ngủ quên trên chiến công.

U23 Việt Nam được nhắc nhở tập trung cho trận đấu tiếp theo, chinh phục từng cột mốc (Ảnh: AFC)

Khép lại chia sẻ, thông điệp gửi tới toàn đội càng thể hiện sự tin tưởng đúng mực: "Trận nào khó, tiếp cận trận đấu, các cháu hết sức tập trung". Không áp lực, không tô hồng, chỉ là sự nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy trách nhiệm.

Giữa lúc người hâm mộ đang phấn khích với hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026, phát ngôn của Chủ tịch VFF như một điểm tựa cần thiết: vừa tự hào, vừa tỉnh táo, vừa đặt niềm tin nhưng không vội vàng. Và có lẽ, chính sự cân bằng ấy mới là điều giúp U23 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách lớn tiếp theo ở vòng tứ kết.