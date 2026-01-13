Rất đẹp và đáng yêu: U23 Việt Nam cúi đầu tri ân CĐV khi vượt qua vòng bảng U23 châu Á đầy diệu kỳ

U23 Việt Nam tri ân người hâm mộ đã đến sân cổ vũ đội ở VCK U23 châu Á 2026 (Video: VFF)

Rạng sáng 13/1, sau tiếng còi mãn cuộc chính thức khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026, khi niềm vui giành vé vào tứ kết còn nguyên trên gương mặt từng cầu thủ, U23 Việt Nam đã có một hành động khiến người hâm mộ không khỏi xúc động: cả đội cùng nhau tiến thẳng về khán đài, vỗ tay rồi cúi đầu tri ân các cổ động viên áo đỏ đã theo chân và tiếp lửa cho đội suốt chặng đường vừa qua.

Không cần những lời nói hoa mỹ, cũng chẳng cần màn ăn mừng rầm rộ, khoảnh khắc các cầu thủ trẻ xếp hàng ngay ngắn, giơ cao nắm tay và cúi chào khán đài nơi lá cờ Tổ quốc tung bay đã nói lên tất cả. Đó là sự biết ơn, là tình cảm chân thành dành cho những người đã không quản đường xa, thời tiết hay khác biệt múi giờ để sát cánh cùng đội tuyển.

U23 Việt Nam ăn mừng cùng CĐV khi vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Trên khán đài, các CĐV Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Những tiếng hô "Việt Nam! Việt Nam!", những cái vẫy tay, những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tạo nên một khung cảnh vừa hào hùng, vừa ấm áp đến lạ. Giữa một giải đấu khắc nghiệt, nơi mỗi trận đấu đều căng như dây đàn, sự kết nối giữa cầu thủ và người hâm mộ trở thành nguồn năng lượng đặc biệt.

Hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á năm nay thực sự có thể gọi là "diệu kỳ". Toàn thắng cả 3 trận, lập nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam, các học trò của HLV Kim Sang-sik không chỉ chinh phục đối thủ bằng chuyên môn mà còn ghi điểm bằng tinh thần thi đấu quả cảm, kỷ luật và đầy cảm xúc.

U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ (Video: AFC)

Và có lẽ, chính vì hiểu rằng sau mỗi chiến thắng luôn có bóng dáng người hâm mộ, nên khoảnh khắc tiến về khán đài ấy trở nên đặc biệt đến vậy. Nó không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là lời hẹn: U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu, vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin và tình yêu mà các CĐV đã trao gửi.

Những hình ảnh đầy cảm xúc trong chiến thắng ngọt ngào 1-0 của U23 Việt Nam trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út (Ảnh: AFC):