Đình Bắc cầm Iphone màu cam gọi cho ai?

Đình Bắc là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong trận U23 Việt Nam thắng 1-0 U23 Ả Rập Xê Út để giành quyền vào tứ kết U23 châu Á. Sau trận đấu, Đình Bắc được phía AFC đưa điện thoại để chia sẻ cảm xúc gửi đến người hâm mộ Việt Nam
Đình Bắc cho biết: "Chúng tôi đã có một trận đấu kiên cường để dành tặng 3 điểm cho người hâm mộ. Tôi hy vọng các cổ động viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng toàn đội ở những trận đấu sắp tới. U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Việt Nam tiến lên".
Với màn thể hiện ấn tượng, Đình Bắc được AFC bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu"
Giữa ánh đèn sân vận động rực rỡ, thủ môn Trung Kiên ăn mừng cực nhiệt sau chiến thắng cùng toàn đội
Thủ môn Trung Kiên đã có một trận đấu xuất sắc liên tục cản phá bóng cứu thua cho U23 Việt Nam
HLV Kim Sang-sik với "ma thuật" cực đỉnh, khiến mọi đối thủ mạnh cũng phải ngả mũ
Chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út không chỉ giúp Việt Nam giành ngôi nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối, mà còn chính thức biến đối thủ thành "cựu vương"
U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng với người hâm mộ
Rất nhiều người Việt Nam làm việc tại Ả Rập đã đến cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik
Hành động đẹp động viên đối thủ của U23 Việt Nam
Chiến thắng quan trọng giúp Việt Nam góp mặt ở tứ kết U23 châu Á
Ảnh: AFC