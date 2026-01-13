Chưa từng có trong lịch sử: Lần đầu tiên U23 Việt Nam tạo ra hàng loạt dấu mốc kỷ lục tại U23 châu Á

Rạng sáng ngày 13/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đã hoàn tất chiến dịch vòng bảng VCK U23 Châu Á 2026 bằng một kịch bản không tưởng. Quật ngã đương kim vô địch kiêm chủ nhà Ả rập Xê Út để tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng tuyệt đối. Một chương mới đầy kiêu hãnh của bóng đá nước nhà chính thức được viết nên.

Toàn thắng 3 trận, đứng đầu bảng A

Trước khi giải đấu khởi tranh, bảng A được đánh giá là "bảng tử thần" với sự góp mặt của dàn hào thủ chủ nhà Ả Rập Xê Út và đội bóng khó chịu Jordan. Thế nhưng, U23 Việt Nam dưới sụ dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã chinh phục được những trận đấu khó khăn nhất.

Sau khi vượt qua Jordan với tỉ số 2-0 và đánh bại Kyrgyzstan 2-1, U23 Việt Nam bước vào "trận chung kết bảng" với Ả Rập Xê Útbằng một tâm thế tự tin. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc ở phút 64 không chỉ mang về 3 điểm, mà còn là lời khẳng định về đẳng cấp của một thế hệ mới bản lĩnh, lỳ lợm và không biết sợ hãi.

U23 Việt Nam nhất bảng A giành quyền vào tứ kết (Ảnh: VFF)

Những cột mốc lịch sử

Chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út không đơn thuần là một trận thắng, nó đã thiết lập nên hàng loạt kỷ lục "lần đầu tiên" mà ngay cả những thế hệ vàng trước đây cũng chưa từng chạm tới:

- Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các VCK U23 Châu Á, Việt Nam giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận vòng bảng.

- Đây là lần đầu tiên chúng ta tiến vào tứ kết với tư cách đội dẫn đầu bảng đấu một cách thuyết phục nhất.

- Lần đầu tiên chúng ta biến một đội chủ nhà kiêm đương kim vô địch thành "cựu vương" ngay từ vòng bảng.

- Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam cho thấy sự áp đảo hoàn toàn về mặt lối chơi trước các đối thủ hàng đầu Tây Á như Jordan và Saudi Arabia trong cùng một giải đấu.